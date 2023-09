Im Leutkircher Jugendhaus sind neue Zeiten angebrochen. Nach 16 Jahren hat der allseits beliebte Dietmar Müller die Leitung an Michael Stelzmüller übergeben. Die Fußstapfen, die er hinterlässt, sind groß, betont der Nachfolger ‐ und ehemalige Stellvertreter ‐ im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Er berichtet zudem, wie die ersten knapp 100 Tage unter seiner Leitung verlaufen sind und welche Ziele er mit den Jugendlichen in Leutkirch zunächst verfolgt.

„Ich hatte einen guten Start. Es ist ein cooles Arbeiten“, sagt Michael Stelzmüller beim Blick auf die vergangenen Monate. Obwohl der 35-Jährige von Dietmar Müller über viele Wochen hinweg eingearbeitet wurde, seien die vielfältigen Leitungsaufgaben zunächst „ziemlich viel“ gewesen. Denn: „Es kommen immer auch einige unerwartete Dinge“, erklärt der in Kempten wohnhafte Stelzmüller. Vor allem organisatorische Aufgaben, bei denen eine gewisse Routine nicht schade.

Die Jugendlichen entscheiden

Seit diesem Monat ist Stelzmüller beim breiten Aufgabenspektrum aber ein wenig entlastet. Denn mit Wdebat Arazar hat ein neuer stellvertretender Leiter seine Tätigkeit begonnen. Zudem helfen ein sogenannter Bufdi (Bundesfreiwilligendiest) sowie eine Praktikantin mit. „Wir haben uns als Team schon gefunden“, ist sich Stelzmüller sicher.

Beste Voraussetzungen, um sich so gut wie möglich um die jugendlichen Besucher zu kümmern. Wie intensiv und ausgiebig der Kontakt zu den Jugendarbeitern ist, entscheiden die Jungen und Mädchen dabei selbst.

Einige sind offen für Gespräche, andere wollen im Jugendhaus lieber ihr Ding machen, erklärt Stelzmüller.

Und bei manchen Jugendlichen könne es auch sinnvoll sein, sie zu gewissen Aktivitäten zu animieren.

Bis zu 25 Besucher

Wie viele Schüler an den Nachmittagen ins Jugendhaus kommen, ist derzeit sehr unterschiedlich. „Mal sind es nur zwei, manchmal aber auch 20 oder 25 Besucher“, sagt der 35-Jährige, der nach einer Erzieher-Ausbildung unter anderem in einer therapeutischen Wohngruppe gearbeitet und berufsbegleitend Soziale Arbeit mit dem Schwerpunkt Jugendarbeit studiert hat. Zu den regelmäßigen Gästen zählten ein paar ältere „Urgesteine“, die bereits seit einigen Jahren ins Jugendhaus kommen. „Das ist sind aber eher wenige. Viele sind jetzt einfach rausgewachsen.“

Mittlerweile komme allerdings eine „junge Generation“ nach ‐ mit Jugendlichen zwischen 11 und 15 Jahren. Das sei unter anderem darauf zurückzuführen, dass das Jugendhaus-Team im vergangenen Jahr zu Gast an den Leutkircher Schulen war und das Konzept der Einrichtung vorstellte.

Musikraum im Erdgeschoss

„Wir wollen ein Bewusstsein dafür schaffen, dass das Jugendhaus ein Ort für die Jugendlichen ist, an dem sie zum Beispiel in ihrer Freizeit einfach nur sein oder an dem sie sich einbringen und gestalten dürfen.“ Den Fokus richtet das neu zusammengestellte Team zunächst auf die Basis-Jugendarbeit. „Das Ziel ist es, nah an den Jugendlichen dran zu sein und im Zweifelsfall an ihrer Seite zu kämpfen“, sagt Stelzmüller.

Zudem sollen die Schüler wieder verstärkt die Möglichkeit haben, im Jugendhaus Musik zu machen. Dafür stehe im Erdgeschoss ein entsprechender Raum mit Equipment zur Verfügung. Was dort derzeit noch fehlt, ist ein Rechner, mit dem Tonaufnahmen gemacht werden können.

Fundament weiterbauen

Generell will Stelzmüller das Fundament, das Dietmar Müller in den vergangenen 16 Jahren gelegt hat, gerne weiterbauen. So werde etwa der Aktivenrat oder das Schülercafé definitiv bleiben. Auch die „Willkommenshaltung“, die Müller geprägt habe, soll weitergeführt werden. Seinen Vorgänger eins zu eins zu ersetzen, werde allerdings nicht möglich sein, betont Stelzmüller.

Welche Projekte und Angebote sich in naher Zukunft herauskristallisieren, hänge vor allem stark von den Bedürfnissen, Wünschen und der Einsatzbereitschaft der „neuen Generation von Jugendlichen“ ab.