Hundesteuer wird in Leutkirch deutlich erhöht

Die Stadt Leutkirch erhöht die Hundesteuer. Das hat der Gemeinderat am Montagabend einstimmig beschlossen. Ab Januar 2024 werden für jeden Ersthund 96 Euro pro Jahr fällig. Damit steigt die Steuer um mehr als 30 Prozent. Bislang mussten 72 Euro bezahlt werden. Nach der Anpassung befindet sich die Stadt Leutkirch mit dem neuen Steuersatz in etwa auf dem Niveau anderer Kommunen im Landkreis Ravensburg.

„Wir haben die Hundesteuer zuletzt vor acht Jahren erhöht“, erklärte Bürgermeisterin Christina Schnitzler. Mit 72 Euro pro Jahr lagen die Kosten in Leutkirch zuletzt unter den Beträgen anderer Kommunen. Zum Vergleich: In Weingarten werden nach Angaben von Schnitzler für einen Ersthund 120 Euro erhoben, in Ravensburg 108 Euro, in Wangen 90 Euro, in Isny 81 Euro und in Bad Wurzach 80 Euro.

„Wir verdienen nichts an der Hundesteuer“

Die Hundesteuer ist - wie Christina Schnitzler erklärte - nicht zweckgebunden, sondern dient als kommunale Abgabe grundsätzlich der Deckung allgemeiner Ausgaben. „Unabhängig davon verursacht die Bereitstellung und Unterhaltung der Hundekotbeutel und der dazugehörigen Spender Kosten und Aufwand für die Stadt.“

Das Aufkommen der Hundesteuer betrug im Jahr 2022 rund 79.500 Euro. Mit der Erhöhung könnten rund 106.000 Euro zusammenkommen. „Wir verdienen nichts an der Hundesteuer“, ist sich Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle sicher. Denn auch die Aufwendungen für die Vierbeiner beliefen sich etwa in dieser Größenordnung.

Für einen zweiten und jeden weiteren Hund müssen Leutkircher Besitzer künftig jährlich 192 Euro abdrücken. Der Betrag ergibt sich wie bisher durch eine Verdopplung der Kosten für einen Ersthund.

1100 Hunde angemeldet

Derzeit sind in Leutkirch rund 1100 Hunde angemeldet. Darunter befinden sich 14 Kampfhunde, die laut Schnitzler aber alle eine Wesensprüfung abgelegt haben und somit „normalen Hunden“ gleichgestellt sind. Generell gilt für Kampfhunde ohne Wesensprüfung ein erhöhter Steuersatz. Dieser steigt auf Antrag von Stadtrat Walter Braun (Freie Wähler) auf 1200 Euro. Die Stadtverwaltung hatte zunächst nur eine Erhöhung auf 600 Euro vorgeschlagen. Dieser deutlich gestiegene Betrag für Kampfhunde soll Bürger davon abschrecken, solche Tiere zu halten.

Wie hoch unter Umständen die Dunkelziffer bei Kampfhunden in Leutkirch sein könnte, wollte Stadtrat Gottfried Härle (Bürgerforum) von der Stadtverwaltung wissen. Bürgermeisterin Schnitzler entgegnete, dass es bei neuen Kampfhunden in der Regel einige Hinweise aus der Bevölkerung gebe, wodurch ein entsprechendes Tier kaum geheim gehalten werden könne.

Manche Hunde sind ausgenommen

Einige Hunde sind auch künftig von der Steuer ausgenommen. Dazu zählen Blindenhunde, Therapiehunde, Rettungshunde oder Jagd- und Wachhunde. Noch klären will der Gemeinderat indes, ob und mit welcher Definition auch Hütehunde und Herdenschutzhunde von der Steuer befreit werden.