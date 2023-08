Seit gut einem Jahr finden die Verhandlungen im Erdgeschoss des renovierten Leutkircher Amtsgerichtes im neu geschaffenen Sitzungssaal statt. Der funktionell ausgestattete und weiß gestrichene Raum hat zudem für öffentliche Verhandlungen gut zwanzig Sitzplätze. Am vergangenen Dienstagmorgen standen in diesem unter anderen zwei Termine an, beide wegen des Vorwurfs der Körperverletzung: Einmal wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung und einmal wegen einer fahrlässigen Körperverletzung.

Angeklagte erscheinen nicht

Bei der ersten Verhandlung wurden zwei aus Rumänien stammende Männer wegen gemeinschaftlich gefährlicher Körperverletzung angeklagt, die mit Schlägen und Tritten gegen den Kopf einen Erwachsenen krankenhausreif verletzt hätten. Die Angeklagten glänzten aber unentschuldigt durch Abwesenheit.

Ihnen wurden daher auf Antrag der Staatsanwaltschaft ein Strafbefehl jeweils in Höhe von 180 Tagessätzen zu je 20 Euro zuzüglich der Prozesskosten erlassen. Nach einer nicht wahrgenommenen Möglichkeit des Einspruches innerhalb von zwei Wochen wird dann die Rechnung zugestellt.

Im zweiten Fall wurde eine Hunde–Halterin wegen fahrlässiger Körperverletzung angeklagt: Ihr gut zweijähriger Mischlingshund wäre nicht angeleint gewesen und habe im vergangenen Herbst eine Mitbewohnerin angesprungen und in die rechte Hand gebissen.

Aussage gegen Aussage

Die Verletzung wurde laut Protokoll ärztlich versorgt und ist nach Aussage der Zeugin gut verheilt. Die Angeklagte hielt aber dagegen und behauptete, dass die Klägerin unverletzt ins Haus gegangen und erst später von ihr ein Schrei zu vernehmen gewesen sei, vermutlich nach einem Biss ihres eigenen Hundes.

In dieser Situation Aussage gegen Aussage — neigte sich die Schale in der weiteren Vernehmung doch zugunsten der Angeklagten. Ihr rumänischer Tierschutzhund sei eher ängstlich und nicht aggressiv und neige zur Flucht. So zumindest die Einschätzung der geladenen Zeugin und Tierärztin, gestützt auf ihre Beobachtungen bei mehreren Behandlungsterminen.

Welcher Hund hat zugebissen?

Auch wenn damit letztendlich nicht bewiesen werden konnte, welcher Hund zugebissen hatte, konnte der Staatsanwalt aber feststellen, dass der Beklagten auf alle Fälle keine Fahrlässigkeit zu Last gelegt werden kann.

Damit war für ihn in seinem Plädoyer die Forderung nach einem Freispruch die logische Folge, der sich die Verteidigung sowie der Direktor des Amtsgerichtes dann in seinem Urteil anschlossen.