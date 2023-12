Hoher Sachschaden nach Unfall

Einen Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Donnerstagabend kurz vor 20.30 Uhr bei Herlazhofen. Eine 58-jährige Renaultfahrerin wollte laut Polizeimeldung auf der Dorfstraße fahrend die L 319 in Richtung Leutkirch überqueren und übersah dabei den von links kommenden und vorfahrtsberechtigten Toyota eines 25-Jährigen. Durch die folgende Kollision wurden beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Verletzt wurde nach jetzigem Stand niemand.