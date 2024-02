Höhepunkte der Leutkircher Fasnet stehen an

Die Leutkircher Narrenzunft Nibelgau veranstaltet in dieser Woche weitere Fasnet-Höhepunkte. Zunächst findet am Donnerstag, 8. Februar, ab 16.30 Uhr, der Rathaussturm und die Schlüsselübergabe statt. Die Verwaltungsspitze und der Gemeinderat, allen voran der Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle, sollen von der Narrenzunft bis Aschermittwoch „abgesetzt“ und über die große Rutsche auf den Marktplatz hinuntergeschickt werden. Vor dem Rathaus wird der Nibelgau-Präsident mit den Damen und Herren der Verwaltung sogleich närrisch wortgewaltig ins Gericht gehen.

Ebenfalls am Donnerstag, 20 Uhr, geht in der Festhalle der Weiberball über die Bühne. Die Band Falschspieler will für ordentlich Stimmung sorgen. Highlights im Programm des Abends sind die Männergarde League und die Guggenmusik Rohrdorf. Weiter geht’s am Freitag, 9. Februar, 13.30 Uhr mit dem Kinderumzug. Das Prinzenpaar zieht mit den Kindern vom Rathaus bis zur Festhalle, wo anschließend auf dem Kinderball ab 14.30 Uhr kräftig gefeiert wird.

Ein hochkarätiges Programm wartet auch auf die Besucher des Bürgerballs am Samstag um 20 Uhr. Dazu zählen unter anderem eine Hypnoseshow von Andre Krausch und der Maskerade Neukirch. Die Wild Chucks begleiten musikalisch durch den Abend.

Das große Highlight bildet dann am Sonntag, 11. Februar, ab 13.33 Uhr der große Narrensprung durch Leutkirchs Straßen. Viele Maskengruppen und Musikvereine sind mit dabei.