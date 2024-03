Hochbetrieb in Integrationskursen

Zum zweiten Mal nach 2016 hat die Volkshochschule (VHS) Leutkirch im Jahr 2023 die Marke von 8000 Unterrichtseinheiten bei den Integrationskursen übertroffen. Die Erwachsenenbildungseinrichtung meldete ihrem Fachverband für das Haushaltsjahr 2023 die Gesamtzahl von 8072 abgehaltenen Unterrichtsstunden. Das geht aus einer Pressemitteilung der VHS Leutkirch hervor.

Es sei eine Zunahme von 26,7 Prozent im Vergleich zum letzten „Corona-Jahr“ 2022. 6966 der etwa 8000 Unterrichtseinheiten werden vom Land als förderfähig anerkannt. Bei der Anzahl der förderfähigen Unterrichtsstunden sei ein Zuwachs von 26,1 Prozent zu verzeichnen. Die VHS wird von der Stadt Leutkirch und vom Land gefördert. Über Kursgebühren werden laut Angaben der VHS etwa zwei Drittel der Unkosten gedeckt.

Das Wachstum verdanke die Leutkircher Volkshochschule ihrem Engagement in der Integrationsarbeit. Die VHS ist in der Großen Kreisstadt zur Zeit laut eigener Aussage der einzige zertifizierte Kursträger für Integrationskurse. Zum Jahresanfang besuchten 136 zugewanderte Menschen in sieben Kursen den Deutschunterricht in Integrationskursen. Vier dieser Kurse sind in den letzten Kursabschnitten angekommen und werden in den nächsten Monaten abgeschlossen. Weitere 120 Personen sind bereits in sechs weitere Kurse eingebucht, die von April bis November geplant sind.

Ein Integrationskurs besteht aus 600 Unterrichtseinheiten mit je 45 Minuten und endet mit der B-1-Prüfung. Daran schließt ein Orientierungskurs von 100 Unterrichtseinheiten an. Dieser endet mit dem Test „Leben in Deutschland“.

Im Jahr 2023 waren laut Pressemitteilung bei der VHS Leutkirch insgesamt zwischen 150 und 200 Personen in Integrationskursen. 33 Teilnehmerinnen und Teilnehmer stellten sich der DTZ-Abschlussprüfung. 21 von Ihnen bestanden die Prüfung auf dem Niveau B1. Das ist eine Erfolgsquote von 64 Prozent. Den Test „Leben in Deutschland“, der Allgemeinwissen über Staat und Gesellschaft in Deutschland abfragt, bestanden 22 von 24 Bewerberinnen und Bewerbern (91,7 Prozent). Ein größerer Teil der 2023 begonnen Kurse wird erst im laufenden Jahr mit den DTZ-Prüfungen abgeschlossen.

Mit Rücksicht auf die sehr unterschiedlichen Lebenssituationen der Teilnehmer plant die VHS Vormittags-, Nachmittags- und Abendkurse. „Wir sind sicher, dass wir als Integrationskursträger auch in den kommenden Jahren vor großen Herausforderungen stehen“, sagt der stellvertretende VHS-Leiter Matthias Hufschmid, „die Nachfrage reißt nicht ab“.