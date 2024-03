Hier wird das Leutkircher Fernwärmenetz als nächstes weiter ausgebaut

Die Stadt Leutkirch treibt die klimaneutrale Wärmeversorgung weiter voran: Im Zuge des kontinuierlichen Ausbaus des Fernwärmenetzes ist der Ringschluss von der Tautenhofer Straße aus über die Furtenbachstraße und Wilhelmstraße über die Herlazhofer Straße zurück zum bestehenden Netz bei der Faberstraße vorgesehen. Starten könnten die Bauarbeiten im Juni.

Gespräche mit den Grundstückseigentümern

In der jüngsten Gemeinderatssitzung stellte Tiefbauamtsleiter Robert Rühfel das Vorhaben, dem das Gremium zustimmte, vor. Demnach sollen im Zuge dieses Ausbaus auch ein paar weitere Stiche und Abzweige in die angrenzenden Straßen gebaut werden.

„Selbstverständlich bekommen auch entlang dieser Ausbautrassen alle Grundstücke die Möglichkeit, an das Fernwärmenetz angeschlossen zu werden. Entsprechende Gespräche mit den Grundstückseigentümern werden bereits geführt“, heißt es in der Sitzungsvorlage.

Auch Glasfasernetz wird ausgebaut

Mit dem Fernwärmenetz werde auch hier gleichzeitig das kommunale Glasfasernetz weiter ausgebaut. Mit Blick auf den Zeitplan erklärte Rühfel, dass die Vergabe bereits Anfang April erfolgen soll. Baustart könnte dann im Juni sein - „vorausgesetzt, das benötigte Material ist auf dem Markt erhältlich“, so Rühfel.

An welcher Stelle die Bauarbeiten dann starten, sei noch nicht ganz klar, heißt es aus dem Tiefbauamt. Das müsse man dann unter anderem mit der Firma, die mit der Maßnahme beauftragt wird, absprechen.

Ebenfalls wegen der Verlegung von Fernwärmeleitungen ist voraussichtlich noch bis zum 19. April die Wangener Straße stadteinwärts gesperrt. (Foto: Patrick Müller )

Ein Knackpunkt bei der zeitlichen Planung ist hierbei die Herlazhofer Straße, sagte Rühfel. Durch die Schulen sei man hier an die Ferien gebunden. Und die Pfingstferien dürfte hier zu früh kommen. Die Arbeiten hier werden daher vermutlich in den Sommerferien stattfinden, so Rühfel.

Stadtrat Burkhard Zorn (Unabhängig) fragte in der Sitzung nach, warum die neuen Leitungen laut Plan denn mitten in der Gartenstraße enden. Rühfel verwies in seiner Antwort darauf, dass sich der Ausbau maßgeblich am Bedarf orientiere. Und an der entsprechenden Stelle befinde sich der letzte potenzielle Anschlussnehmer. Aber er betonte auch, dass auch dieses Ende ein Anknüpfungspunkt für die Weiterführung zu einem späteren Zeitpunkt sein könne.

Rund 1,7 Millionen Euro

Zu den Kosten: Laut Sitzungsvorlage beläuft sich die Kostenberechnung des Ingenieurbüros Fassnacht auf rund 1,7 Millionen Euro. Davon betrage der Anteil Breitbandausbaus etwa 175.000 Euro.

Eine größere Baustelle im Zuge des Fernwärme-Ausbaus gibt es aktuell in der Wangener Straße. Seit knapp zwei Wochen ist diese wegen der Verlegungen von Fernwärme- und Glasfaserleitungen halbseitig stadteinwärts für den Verkehr gesperrt. Die Maßnahme dauert laut Mitteilung der Stadtverwaltung voraussichtlich bis zum 19. April. Eine ausgeschilderte Umleitung über die Steinbeisstraße und die Säntisstraße ist eingerichtet.

Weitere Straßensperrung

Zu einer weiteren Straßensperrung in der Innenstadt, in diesem Fall aber unabhängig von der Fernwärme, kommt es laut Verwaltung ab Montag, 11. März. Im Rahmen des Neubaus des Kreuzungsbereichs der sogenannten Mohrenbrücke sei eine Sanierung des bestehenden Abwasserkanals „unumgänglich“. Aus diesem Grund werde die momentan nur stadtauswärts verlaufende Obere Vorstadtstraße/Untere Grabenstraße bis voraussichtlich Donnerstag, 14. März, voll gesperrt sein.

Die Zufahrt zur Tiefgarage „Salzstadel“ bleibt möglich, der voll gesperrte Arbeitsbereich beginnt erst ab etwa Schuhaus Werdich. Die Gehwege bleiben ebenfalls frei. Der Verkehr wird über die bestehende Umleitung geführt.