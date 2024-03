Zum „Tag der Druckkunst“ am Freitag, 15. März, öffnet die historische Druckwerkstatt im Nebengebäude des Heimatmuseums Leutkirch ihre Türen und gibt Einblick in die Welt der Setzer und Drucker zu Zeiten des Bleisatzes und Buchdruckes.

Im Gespräch mit der Redaktion berichten die Beteiligten unter anderem, wie ihre Bilanz nach den ersten beiden Jahren ausfällt, was auch Kinder und Jugendliche an dem Handwerk fasziniert und welche Pläne sie für die Zukunft haben.

Andere machen Yoga zur Entspannung, ich geh’ in die Druckwerkstatt. Rainer Mack

„Andere machen Yoga zur Entspannung, ich geh’ in die Druckwerkstatt.“ Für Schriftsetzer Rainer Mack ist die Betreuung der historischen Druckwerkstatt viel mehr als ein Hobby.

Seine Leidenschaft für die alte Handwerkskunst teilt er mit vier weiteren Mitgliedern des Teams „Schwarzer Bock“, das sich seit nunmehr zwei Jahren im Museum engagiert. „Hier kann ich mental herunterkommen“, erklärt Druckermeister Roland Hess.

Schätze aus einer vergangenen Zeit

Der Geruch von Farben, Druckerschwärze, Metall und Holz erfüllt den heimeligen Raum. Die alten, originalen Regale und Schränke bergen wahre Schätze aus einer vergangenen Zeit: Große Buchstaben aus Holz, Druckvorlagen aus Zink, Kupfer oder Linoleum liegen griffbereit in den Schubladen.

Herzstück in der Mitte des Raums ist die Druckmaschine „Original Heidelberger Tiegel“. Sie arbeitet ebenso wie die beiden kleineren „Boston-Tiegel“-Druckmaschinen, die schon 100 Jahre auf dem Tiegel haben, noch immer tadellos. „Hier ist alles funktionell.“, betont Rainer Mack stolz. „Unsere Museumswerkstatt hätte noch vor 50 Jahren als zeitgemäß gegolten.“

Lange Zeit nicht verändert

Seit der Erfindung des Buchdrucks durch Gutenberg im 15. Jahrhundert habe sich das Prinzip des Drucks eine sehr lange Zeit nicht verändert. „Erst Ende der 1970er Jahre kam der Umbruch, dann ging alles rasend schnell.“

Das Team, zu dem auch Druckermeister Peter Neidhart, Schriftsetzermeister Richard Tritschler und Schriftsetzer und Drucktechniker Martin Schöllhorn gehören, war von Anfang an Mitglied im „Verein für die Schwarze Kunst e.V.“.

Aktives Netzwerk innerhalb der Branche

Denn nur durch ein aktives Netzwerk innerhalb der Branche finde man die nötigen Kontakte, bekomme man Tipps, wo gerade wieder eine alte Maschine oder andere Geräte für die Werkstatt zu erhalten seien, erklärt Roland Hess.

Die historische Ausstattung ihrer Druckwerkstatt haben sie in unermüdlicher Suche gesammelt und sind unter anderem in Kempten, Immenstadt, Ulm, Lustenau oder Worms fündig geworden. Aber manchmal ergebe sich auch ein Glückstreffer ganz in der Nähe, berichtet Rainer Mack.

Sammlung alter Holzbuchstaben

Erst vor kurzem habe eine Leutkircher Familie eine Sammlung alter Holzbuchstaben an die Druckwerkstatt übergeben. Er öffnet eine Schublade und nimmt einen der erhabenen, großen Buchstaben heraus und schwärmt: „Diese Schrift kann man in die Hand nehmen, anfassen.“

Das Museum im Bock hat seit zwei Jahren eine neue Attraktion: Eine historische, voll funktionsfähige Druckwerkstatt. (Foto: Patrick Müller )

Die Bilanz der letzten zwei Jahre zeigt: Die Druckwerkstatt ist beliebt, die Besucher sind fasziniert von diesem Hand-Werk, wird ihnen doch hier etwas geboten, das sie aus ihrer digitalen, teils entfremdeten (Arbeits-) Welt nicht mehr kennen. Sie kommen nicht nur zu den üblichen Öffnungszeiten des Heimatmuseums, sondern auch zu eigens vereinbarten Führungen und Workshops.

Begeisterte Schüler

Unter den Interessierten seien viele Familien mit Kindern, erklärt Roland Hess, aber auch immer öfter würden sich ganze Schulklassen zu Führungen anmelden. Die Schüler dürfen dann in geteilten Gruppen eine Postkarte oder ein Lesezeichen selbst entwerfen, die Druckvorlage herstellen und schließlich eigenhändig am „Boston-Tiegel“ drucken.

Und sind dann total begeistert vom Ergebnis, das sie in Händen halten - von der gestochen scharfen Schrift, den satten Farben, der Schönheit des Produkts. „Die Haptik hat Qualität. Das spüren Erwachsene ebenso wie Kinder“, betont Roland Hess und streicht behutsam über eine frisch gedruckte Visitenkarte.

Workshop am 13. April

Zweimal im Jahr findet in der Druckwerkstatt ein Workshop statt, der nächste ist auf den 13. April angesetzt, von 10 bis 17 Uhr. Sieben Stunden? Dauert es so lange, um eine Postkarte herzustellen? Diese Zeit vergehe wie im Flug, erklärt Rainer Mack.

Nach einer kleinen Einführung in die Geschichte des Druckhandwerks machten sich die sechs bis acht Kursteilnehmer ans Werk, sichtlich begeistert von ihrer schöpferischen und handwerklichen Tätigkeit - da schaue keiner mehr auf die Uhr.

In Zukunft will das Museums-Team „Schwarzer Bock“ auch außerhalb von Leutkirch aktiv werden. Fest gebucht ist schon ein Stand beim „Handwerkertag“ im Bauernhausmuseum Illerbeuren Ende September sowie bei der dortigen Museumsnacht am 31. August.

Platz für Stipendiaten

Als Mitglied im „Verein für die Schwarze Kunst“ würde das Leutkircher Team auch gerne einem Walz-Stipendiaten einen Platz anbieten, berichtet Rainer Mack. Das könnte ein Student der Fachrichtung Grafik-Design sein, der für ein paar Wochen in der Druckwerkstatt mitarbeitet - ein weiterer Baustein, um das alte Handwerk lebendig zu erhalten.

Seit die deutsche UNESCO-Kommission im Jahr 2018 traditionelle Drucktechniken zum „immateriellen Kulturerbe“ erklärt hat, engagieren sich deutschlandweit fast 400 historische Druckwerkstätten und Ateliers bei diesem Projekt, um das Wissen über diese alte Handwerkskunst lebendig zu erhalten.

Die historische Druckwerkstatt im Museum im Bock ist am Freitag, 15. März, von 16 bis 18.30 Uhr geöffnet. Es besteht auch die Möglichkeit, an einem Boston-Tiegel und einer Andruckpresse selbst eine Karte zu drucken. Anschließend lädt das Team zu einem Stammtisch der „Schwarzen Kunst“ im Museumsstüble „für Setzer, Drucker, Liebhaber und Interessierte von Bleisatz und Buchdruck.“