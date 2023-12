Helfen bringt Freunde: Projekt für positive Erfahrungen

Zuhören, gemeinsam Spielen, Basteln, Reden, Hausaufgaben machen - wenn sich die ehrenamtlichen Paten mit „ihren Kindern“ einmal pro Woche treffen, gibt es kein vorgeschriebenes Programm. „Bei ,LUChS’ gibt es keinen Druck, keine Leistungskontrolle. Wir stecken keine Lernziele fest“, erklärt Franziska Wieland. Die Koordinatorin des Projekts „Lernen und Chancen schenken“ der Stiftung Kinderchancen Allgäu zieht nach zwei Jahren eine positive Bilanz. „Die Patenschaften werden gut angenommen. Es herrscht auf beiden Seiten große Zufriedenheit.“

Aktuell bringen sich 19 Ehrenamtliche als Paten ein. Zu den Einsatzgebieten von „LUChS“ gehören bis jetzt die Städte Leutkirch, Isny, Bad Wurzach und Kisslegg. Bald sollen die Kommunen Aitrach, Aichstetten und Argenbühl dazukommen, erklärt Franziska Wieland. Nicht zuletzt die Corona-Pandemie habe zur Entwicklung des Projekts beigetragen. Durch die Verlagerung des Präsenzunterrichts von der Schule ins Elternhaus seien viele Familien noch mehr belastet worden, als sie es ohnehin schon waren. Oft fehle es an Zeit, sich intensiv mit einem Kind zu befassen, weil da vielleicht noch weitere Geschwisterkinder am Küchentisch sitzen und ihre Hausaufgaben machen - oder beide Eltern sind berufstätig für das Familieneinkommen.

So funktioniert das Projekt

Wie funktioniert das Projekt, das wieder mit einer Spende aus der SZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ bedacht wird? „Die Schulen kommen auf uns zu“, erklärt Wieland. Lehrkräfte können in Absprache mit dem Schulsozialarbeiter und den Eltern ein Kind für LUChS vorschlagen. Nachdem die Koordinatorin einen passenden Paten ausgewählt hat, lädt sie alle Beteiligten zu einem Treffen ein. Was ihr wichtig ist zu betonen: „Das Angebot ist freiwillig und findet niemals gegen den Willen des Kindes statt.“

Eine ehrenamtliche Patenschaft könne jeder übernehmen, der mindestens 18 Jahre alt ist, erklärt Wieland. Man benötige weder pädagogische Vorerfahrung noch ein bestimmtes fachliches Wissen - es gehe schließlich nicht vorrangig um Hilfestellung bei Hausaufgaben in Mathematik oder Englisch. „Wir haben ein sehr viel breiteres Bildungsverständnis“, betont Wieland. „Die Paten begleiten die Kinder, die im Alter von sechs bis 14 Jahre alt sind, in der Entwicklung ihrer Persönlichkeit. Dabei geht es um das Vermitteln positiver Erfahrungen wie Selbstvertrauen und innere Stärke.“

Eine Patin berichtet

Als Hilfestellung für die Paten gibt es eine Grundschulung, die einen Tag in Anspruch nimmt. „Wie kann ich die Treffen gestalten? Wie verhalte ich mich in bestimmten Situationen? Wie gehe ich mit Distanz und Nähe gegenüber dem Kind um?“ sind Fragen, die bei dabei im Mittelpunkt stehen. Darüber hinaus werden Aufbauschulungen zu bestimmten Themen angeboten. So hätten sich gerade einige Paten mehr Information zur Arbeit mit Kindern mit Lernbeeinträchtigung gewünscht, erklärt Wieland.

Eine Patin der ersten Stunde ist Kerstin Schiller, die seit Frühjahr 2022 ein Patenkind an einer Isnyer Schule betreut. „Die Chemie zwischen uns hat sofort gestimmt“, erinnert sie sich an das erste Treffen mit ihrem Patenkind. Seither verbringt sie mit dem heute elfjährigen Jungen ein Mal pro Woche eine Stunde in Räumen der Schule. „Heute haben wir zum Beispiel Lernwörter für den Test am nächsten Tag geübt“, erklärt Schiller. Aber es gebe kein festes Programm. So sei auch Zeit, um gemeinsam Karten zu spielen, eine Geschichte zu lesen oder ein Eis zu essen. „Er freut sich, dass da jemand kommt, um nur für ihn da zu sein. Andere Kinder beneiden ihn und wünschen sich auch eine Patin.“

Vertrag wird unterschrieben

Werkeln, Kochen oder, jetzt vor Weihnachten, Plätzchen backen sind Lieblingsbeschäftigungen des zehnjährigen Patenkindes von Brigitte Pawelka, die ebenfalls eine Patenschaft über eine Isnyer Schule übernommen hat. „Es tut dem Jungen gut, etwas zu machen, worin er Bestätigung findet“, betont Brigitte Pawelka. Positiv findet sie den Ansatz bei „LUChS“, dass beide Partner einen Vertrag unterschreiben, in dem sie sich verpflichten, sich gegenseitig zu respektieren und sich entsprechend einzubringen.

Pate und Patenkind würden von der Organisation sorgsam ausgewählt. „Bei uns passt es sehr gut“, berichtet sie begeistert. Und so freut sie sich jede Woche auf das Treffen, wenn sie ihr Patenkind begrüßen kann: „Und, wie war deine Woche?“