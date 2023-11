Vor allem Kinder werden wieder unterstützt

Mit der SZ-Weihnachtsspendenaktion „Helfen bringt Freude“ werden erneut Initiativen unterstützt, die sich auf vielfältige Weise für die Bekämpfung von Fluchtursachen einsetzen. Bei der vergangenen Auflage konnten sich sechs Hilfsorganisationen aus Leutkirch und Isny über jeweils 3700 Euro freuen. Finanzielle Zuschüsse haben unter anderem der Verein Tukolere Wamu, die Leutkircher Bolivienhilfe, das Haiti-Schulprojekt, die Vereine Ccara und „Wir helfen sehen“ sowie die Initiative „Chancenschenker“ der Stiftung Kinderchancen Allgäu erhalten. Ein Rückblick:

Tukolere Wamu

Mit der Unterstützung durch „Helfen bringt Freude“ konnte der Verein Tukolere Wamu an der Musese Primarschule im Osten Ugandas ein Klassenzimmerblock mit zwei Räumen bauen. Gut 1000 Schüler besuchen nach Angaben von Gerlinde Brünz, stellvertretende Vereinsvorsitzende, die Primarschule von Klasse eins bis sieben. Weitere 88 Kinder gehen dort in die Vorschule. Die Eltern und die Dorfgemeinschaft unterstützten den Bau mit Sand und Steinen.

Haiti-Schulprojekt

Die jüngste Spende von 3700 Euro hat der Verein komplett für die anstehenden Kosten zum Unterhalt und Erhalt einer Schule in Verrettes (Haiti) verwendet. Die Hilfsorganisation übernimmt dort zudem das Schulgeld für rund 150 Kinder, die aus ärmeren Familien stammen, teilt Floribert Föhr, Vorsitzender des Haiti-Schulprojekts, mit. „Die Schule braucht dringendst unsere Unterstützung, denn von der dortigen Kommune und Verwaltung ist so gut wie nichts zu erwarten.“

Bolivienhilfe

Auch Josef Rauch, der seit Jahrzehnten die Bolivienhilfe betreut, freute sich über die Spende. Mit dem Geld konnte der Verein eine Einrichtung im Elendsviertel Uspha Uspha am Stadtrand von Cochabamba unterstützen, die für Schüler einen Mittagstisch und eine Hausaufgabenbetreuung anbietet. Zudem leistete die Initiative Hilfe für Familien in Notsituationen. Unter anderem die Corona-Pandemie hatte dort zuletzt großes Leid verursacht.

Stiftung Kinderchancen Allgäu

Mit dem Projekt „Chancenschenker“ unterstützt die Stiftung Kinderchancen Allgäu vor allem Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien in Leutkirch, Isny, Bad Wurzach, Aitrach, Aichstetten, Kißlegg und Argenbühl . Ermöglicht wird dadurch die Teilhabe an Aktivitäten außerhalb der Schule ‐ zum Beispiel in Sportvereinen oder Musikgruppen.

Wir helfen sehen

Mit einem Teil der Spende hat der Verein „Wir helfen sehen“ aus Isny dringend benötigte Brillen für Kinder in der Optikerwerkstatt in Uganda angefertigt. Ein anderer Teil floss nach Angaben des Vereinsvorsitzenden Rüdiger Walzerin in die eigene Optikerschule in Uganda, wo neue Tische und Stühle angeschafft werden mussten. „Und ein Teil wurde verwendet, um Kindern mit schweren Augenentzündungen eine Behandlung im Krankenhaus zu ermöglichen.“

Ccara

Der Verein Ccara, der sich in Indien um notleidende Kinder und Familien in Slums und Tagelöhnerdörfern kümmert, hat die Spende in zwei Bereichen eingesetzt, erklärt Heike Maurus, die Ccara mit ihrem Ehemann einst gründete. Zum einen wurde Geld investiert, damit die in Tamil Nadu bestehenden 18 Nachschulbetreuungen, fortlaufend unterhalten werden können, um Kinder der „unberührbaren“ Bevölkerungsschicht mit Bildung und zusätzlicher Nahrung zu versorgen. Zum anderen hat der Verein einen Teil der Spende in der Lepra-Hilfe eingesetzt, um betroffenen Familien in fünf Lepra-Kolonien in Tamil Nadu/Südindien, die Ausgrenzung und bittere Armut erfahren, die nach der Pandemie entstandenen Versorgungsnöte zu erleichtern.