Bereits seit vielen Jahren unterstützt das Leutkircher Schulprojekt Haiti auf der Karibikinsel eine Schule in Verrettes. Neben den Kosten für den Unterhalt und Betrieb der Schule übernimmt der Verein das Schulgeld für Kinder aus ärmeren Familien. Die aktuelle politische Situation dort beschreibt der Vereinsvorsitzende Floribert Föhr als „verheerend“. Neben vielen Spenden trägt zur Unterstützung auch der Erlös aus dem neuen Second-Hand-Laden in der Marktstraße bei.

„Die Schule braucht dringendst unsere Unterstützung, denn von der dortigen Kommune und Verwaltung ist so gut wie nichts zu erwarten“, betont Föhr. Derzeit würden rund 320 Kinder die Schule besuchen. 18 Mitarbeiter sind dort angestellt: Neun Lehrer, fünf Helfer, drei Erzieherinnen, ein Wächter. In diesem Schuljahr sind aus Leutkirch bereits 6000 Euro nach Haiti überwiesen worden, erklärt Föhr. 1500 Euro pro Monat seien nötig, um die Schule am Laufen zu halten.

Lage in Haiti ist unübersichtlich

Mit Blick auf Lage im Land berichtet Föhr, dass dort in vielen Regionen kriminelle Banden das Sagen haben. Diese würden das öffentliche Leben so stark beeinträchtigen, dass in manchen Gebieten gar kein Schulunterricht mehr möglich sei. „Die Lage in Haiti ist unübersichtlich, auch Ausländer können zum Ziel von Entführungen werden oder bei den gewaltsamen Auseinandersetzungen der Banden, den Protestaktionen und Plünderungen zu Schaden kommen. Die Versorgung mit Wasser und Lebensmitteln ist nicht gewährleistet“, so die Schilderung des Auswärtigen Amts zur aktuellen Lage.

Umso glücklicher ist Föhr, dass der Unterricht an der Schule in Verrettes weiterhin möglich ist. Wie gefährlich die Lage aber auch in diesem Bereich des Landes ist, verdeutlicht Föhr damit, dass zum Beispiel ihr Verbindungsmann vor Ort, Ricardo Longchamp, keinesfalls alleine mit Geld zur Bank gehen könnte.

Neue Uniformen für die Schüler

Neu an der Schule selbst ist, dass es für die Schüler neue Uniformen gibt. Die roten Kleidungsstücke sind besonders auffällig - und unterstreichen das Privileg der Träger, eine Schule besuchen zu können. Was in Haiti leider nach wie vor etwas Besonderes ist, wie Föhr betont.

Von dem Geld aus Leutkirch wird auch das Schuldgeld für die Kinder bezahlt, deren Familien sich die zehn Euro im Monat nicht leisten könnten - und die ansonsten gar keine Schule besuchen würden. Die Schule startet mit der Vorschule und geht bis zur fünften Klasse. „Auch wenn danach bei den Familien das Geld für die weiterführende Schule fehlen sollte, haben sie dann zumindest die Grundlagen wie Lesen und Rechnen gelernt“, so Föhr.

Eigener Laden in Leutkirch Marktstraße

Neu beim Haiti-Projekt ist auch, dass der Verein inzwischen einen eigenen Laden in der Leutkirch Marktstraße hat. Hier verkaufen sie gespendete Second-Hand-Artikel, der Erlös kommt zu 100 Prozent dem Projekt zugute. Bis es einen kommerziellen Pächter für die Gewerbefläche gibt, können sie diese kostenlos nutzen, müssen nur die Nebenkosten bezahlen, erzählt Föhr, der Jens Oesterle dafür sehr dankbar ist.

Die „Verkaufsregale“ in Form von Biertischgarnituren haben sie von der Brauerei Härle gestellt bekommen. Im Laden sind an zwei Tagen in der Woche Ehrenamtliche im Einsatz, hauptverantwortlich ist hier Paula Rauch.

Für das Haiti-Projekt sei das natürlich eine super Unterstützung, durch den Laden mitten in der Stadt hat man eine „tolle Anbindung an die Leute“, so Föhr. Die Frequenz im Laden sei natürlich von Tag zu Tag unterschiedlich, aber insgesamt gesehen sehr gut, „wir sind mit dem Geschäft sehr zufrieden.“ Das zeigt sich auch beim Besuch der „Schwäbischen Zeitung“, der außerhalb der regelmäßigen Öffnungszeiten stattfand: In der halben Stunde des Gesprächs war so gut wie immer mindestens ein Kunde im Laden.

Großteil stammt aus Spenden

Auch wenn der Laden neben dem Erlös wichtig ist für den Kontakt mit den Leuten: Ein Großteil des Geldes, das nach Haiti überwiesen wird, kommt aus Spenden. Neben größeren Summen, wie etwa durch die Aktion Helfen bringt Freude oder auch die jährliche Spendenaktion der Gemeinschaftsschule, tragen hierzu auch kleinere Beträge bei, betont Föhr.

So runden im Geschäft die Leute immer wieder auf, etwa bei acht Euro auf zehn Euro, mit dem Verweis, dass der Rest für die Schule ist. Oder es kommen auch Leute einfach im Laden vorbei, um zum Beispiel zehn Euro zu spenden ohne etwas zu kaufen. Und eine Leutkircherin überweise jeden Monat 30 Euro, um so drei Kindern den Schulbesuch zu ermöglichen.