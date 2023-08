Ein Einfamilienhaus in der Straße Am Gängele ist am Montagabend gegen 23.30 Uhr von Unbekannten mit Steinen beworfen worden. Das teilt die Polizei mit. Dabei entstand an der Hausfassade Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter der Telefonnummer 07561/84880 um sachdienliche Hinweise zu Tat und Tätern.