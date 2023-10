„Viel Spaß!“ wünschte Leyla Kaplan, Frauenvertreterin der Moschee-Gemeinde Leutkirch, dem Publikum, das sich am Freitagabend in der Festhalle eingefunden hatte. Mit seinem neuen Stück „Sind Sie Ausländer? ‐ Nein, ich bin Türke!“ begeisterte das Theater „Ulüm“ aus Ulm auch dieses Jahr wieder die zahlreich erschienen Zuschauer.

Bereits zum zweiten Mal gastierte die Schauspieltruppe auf Einladung des Islamisch-Türkischen Kulturvereins und von „Demokratie leben!“ in Leutkirch. Mit viel Witz, Humor und (Selbst-)Ironie nimmt das Stück Themen wie Integration und Diskriminierung sowie Probleme aus dem Alltag in einer multikulturellen Gesellschaft aufs Korn.

Dass ernste Themen auch auf eine leichte, unterhaltsame Weise aufgegriffen werden können und gerade auch darin eine Chance zum Dialog liegt, darüber sind sich die Initiatorinnen des Abends, Leyla Kaplan und Maria Hönig (Demokratie leben!), einig. Ihr Konzept ging auf: In der halbstündigen Theaterpause versammelten sich die Gäste rund um das Büffet, vertieft in angeregte Gespräche über das kurzweilige, aber auch kritische Stück.

Musik und Tanz sind dabei

Bühnenbild und Ausstattung sind minimalistisch: Ein kleines rotes Sofa, ein paar bunte Hocker genügen, um den Zuschauer ins Wohnzimmer der türkischen Familie Dasch einzuladen. Die Leidenschaft und Energie der sechsköpfigen Theatertruppe sowie die musikalischen und tänzerischen Beiträge reißen die Zuschauer mit und lassen keinen Augenblick Langeweile aufkommen.

In einzelnen Szenen wird die Geschichte der Daschs erzählt, deren höchstes Ziel die Integration in die deutsche Gesellschaft ist. Auf den türkisch-deutschen Doppelpass sind Vater Memet Dasch (brillant ironisch Attila Cansever) und Sohn Remzi (witzig Selim Karaman) mächtig stolz. Biete dieses Dokument doch ungeahnte Möglichkeiten: „Deshalb sind wir Deutsche geworden, damit wir überall Urlaub machen können, wo wir wollen.“

Szenen aus dem deutsch-türkischen Alltag

Auf die Spitze getrieben wird dieses Thema in der Szene, in der ein türkisches Ehepaar zu Gast ist: „Unsere beiden Möchte-gern-Deutschen kommen!“ Anders als die Daschs hat das Paar die türkische Staatsbürgerschaft abgelegt. Sie möchten ganz und gar Deutsche sein. Und das beginnt für sie schon beim Outfit: Sie trägt ein knallrotes Dirndl und Zöpfe, er eine kurze Lederhose und ein rot-weiß-kariertes Hemd (köstlich Rüya Kahraman und Osman Tekin). Begeistert berichten sie, dass sie über die vermeintlich wichtigsten Bausteine einer gelungenen Integration bereits verfügten: die Sprache, ein eigenes Geschäft, ein eigenes Haus. Aber auch typisch deutsche Dinge wie „Schweinebraten, der Sonntagsausflug und ein Dreier-BMW“ gehörten unbedingt dazu!

Vater Dasch pflichtet eifrig bei und greift zu einer kleinen Notlüge: Auch er besitze ein Haus. Gerade gekauft. Ehefrau Fikriye (temperamentvoll Hatice Onar) reißt die Augen auf, das sind ja Neuigkeiten! Aber sie verrät ihren Mann nicht. In dem nun folgenden vergnüglichen Verrwirrspiel erreichen die Daschs schließlich doch ihr Ziel und werden stolze Hausbesitzer.

Nachdenkliches und Lustiges

In einzelnen Szenen blitzt immer wieder Nachdenkliches auf: Wenn Vater Dasch, der sich zu Beginn als Gastarbeiter vorstellt und erzählt, er habe sein Leben lang mit so viel Kraft gearbeitet, dass er „Steine auspressen konnte“, sagt: „Unser Haus liegt im Promiviertel, ist also genau richtig für uns!“ ‐ dann schwingt darin viel Distanz und bittere Genugtuung mit.

Witzig und hintergründig auch die Szenen im Taxi: (Memet fährt nebenher Taxi, um den geplanten Hauskauf finanzieren zu können.) „Sind Sie Ausländer?“ fragt der erste Fahrgast. „Nein, ich bin Türke!“ ‐ Als er einer Dame erklärt, dass er Türke und Deutscher sei, ist sie begeistert: „Endlich habe ich mal einen deutschen Taxifahrer!“

Und wenn die Mutter ihrer Teenagertochter (herrlich nervig Esma Ertürk) erklärt, Frauen könnten natürlich auch im Urlaub (für die Männer!) kochen, putzen und einkaufen. Oder wenn der Vater mit zwei Tüten vom Einkaufen heimkommt und vor vermeintlicher Erschöpfung erst einmal von den Frauen bedient werden muss, dann purzeln die Klischees gehörig durcheinander und der Zuschauer fragt sich unwillkürlich: Sind das jetzt typisch deutsche oder typisch türkische Rollenmuster? Und so wirkt die These Memet Daschs wie eine Mahnung: „Hauptsache, wir sind alle Menschen.“