WARNING: no catchline

Hat Leutkirch bei neuer Brücke zu lange aufs falsche Pferd gesetzt?

Lanzenhofen / Lesedauer: 5 min

Diese Luftaufnahme ist zwar bereits mehrere Jahre alt, veranschaulicht aber die nach wie vor bestehende Problematik: Weil der Bahnübergang in Lanzenhofen 2020 gesperrt wurde, ist Bewohnern der südlichen Seite von Lanzenhofen der direkte Weg zu ihren Nachbarn versperrt. (Foto: Heinz Mauch )

Zum Bauprojekt in Lanzenhofen stellen Bürger der Stadtverwaltung kritische Fragen. Der schleppende Fortgang sorgt in dem Ort für Unmut. Was die Verwaltung sagt.