Handball-Weltmeister zu Gast bei Talk im Bock

Der Vorgang wird in der Handball-Szene als „Trainerbeben“ beschrieben: Der Vertrag von Handball-Weltmeister Markus Baur als Trainer des schwäbischen Bundesligisten FA Göppingen wird nicht verlängert. Das beschert dem Talk im Bock am Montag, 4. Dezember, bei dem Markus Baur zu Gast ist, ein aktuelles Thema.

Baur ist in seiner zweiten Saison beim Handball-Stolz Baden-Württembergs unter Vertrag. „Wir haben diese Entscheidung bewusst zu diesem vergleichsweise frühen Zeitpunkt getroffen, um für alle Beteiligten jetzt Planungssicherheit für die Zukunft zu schaffen“, sagte der Sportliche Leiter des Handball-Bundesligisten, Christian Schöne, zur Beendigung der Zusammenarbeit. Wie er die Entscheidung seines Arbeitgebers aufgenommen hat - und welche beruflichen Perspektiven sich für ihn nun ergeben, das wird Talk-im-Bock-Moderator Karl-Anton Maucher mit Markus Baur am Montag ab 19.30 Uhr im Bocksaal besprechen.

Bei der im Januar stattfindenden Handball-Europameisterschaft ist der frühere Kapitän der Handball-Nationalmannschaft TV-Experte für das ZDF. Seinen größten Erfolg als Nationalspieler feierte er bei der Weltmeisterschaft 2007, als er als Kapitän mit der deutschen Mannschaft Weltmeister im eigenen Land wurde. Zudem gewann er 2004 die Europameisterschaft in Slowenien. In der Bundesliga spielte Baur für die SG Wallau/Massenheim, den TV Niederwürzbach, die HSG Wetzlar, den TBV Lemgo (mit dem er 2003 Deutscher Meister und 2006 EHF-Pokalsieger wurde). Nach der aktiven Karriere schlug er die Trainerlaufbahn ein und arbeitet als TV-Experte.

Über sein Handballerleben als Spieler und Trainer, warum der Handballsport in der öffentlichen Wahrnehmung so weit hinter Fußball liegt, über die Aussichten der jungen deutschen Nationalmannschaft bei der EM, über seine Rolle als TV-Experte, die Ambitionen als Trainer in Göppingen und seine Rolle als Vater dreier sportlich ambitionierter Kinder spricht Maucher mit Markus Baur. Der Eintritt ist frei. Saalöffnung ist um 18.45 Uhr.