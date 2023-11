Handball-Weltmeister Markus Baur zu Gast beim „Talk im Bock“

Markus Baur, Kapitän der Handball-Weltmeistermannschaft 2007, ist am Montag, 4. Dezember, 19.30 Uhr zu Gast beim 219. Talk im Bock. Fünf Wochen vor Beginn der Handball-Europameisterschaft ist der Trainer des Handball-Bundesligisten Frisch Auf Göppingen im Bocksaal Gesprächspartner von Moderator Karl-Anton Maucher.

Markus Baur war seit 1994 deutscher Handballnationalspieler. Seinen größten Erfolg feierte er bei der Weltmeisterschaft 2007, als er mit der deutschen Mannschaft Weltmeister im eigenen Land wurde. Zudem gewann er mit der deutschen Handballnationalmannschaft im Jahr 2004 die Europameisterschaft in Slowenien. In 228 Länderspielen gelangen ihm 712 Tore, davon 356 Siebenmeter für die deutsche Auswahl.

In der Bundesliga spielte Baur für die SG Wallau/Massenheim, den TV Niederwürzbach, die HSG Wetzlar, den TBV Lemgo (mit dem er 2003 Deutscher Meister und 2006 EHF-Pokalsieger wurde). Nach seinem Abschiedsspiel als Handball-Profi schlug er die Trainerlaufbahn ein und arbeitet seitdem als TV-Experte. Seit Herbst 2022 ist Baur Trainer beim Traditionsverein Frisch Auf Göppingen. Man könnte also meinen, dass sich in Markus Baurs Leben alles um Handball dreht. Doch das ist nicht ganz so. Zwar ist seine Tochter Chiara als ambitionierte Handballerin beim TV Nellingen (3. Liga) in die Fußstapfen des Vaters getreten, die Söhne jedoch kicken lieber. Mika ist an der Schwelle zum Profitum beim Bundesligisten SC Freiburg aktiv und spielte auch schon in DFB-Auswahlteams.

Über sein Handballerleben als Spieler und Trainer, über die aktuelle Situation beim Traditionsverein Frisch Auf Göppingen, warum der Handballsport in der öffentlichen Wahrnehmung so weit hinter Fußball liegt, über die Aussichten der jungen deutschen Nationalmannschaft bei der EM, über seine Rolle als TV-Experte, das Leben in einer Sportlerfamilie und seine Rolle als Vater dreier sportlich ambitionierter Kinder spricht Karl-Anton Maucher mit Markus Baur.

Der Eintritt ist frei, der Saal öffnet um 18.45 Uhr.