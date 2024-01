In Deutschland herrscht Wohnungsmangel. Vor allem die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum für Menschen mit mittleren und niedrigeren Einkommen ist groß - in Leutkirch wie in nahezu allen Städten und Gemeinden des Landes. „Es ist an der Zeit, etwas zu unternehmen“, findet Alexander Kainz. Ihm schwebt deshalb die Gründung einer Wohnbaugenossenschaft vor. Damit es nicht nur bei der Idee bleibt, ist er auf der Suche nach Leutkirchern, die seine Vision teilen und ihn unterstützen.

Alexander Kainz schwebt ein Mehrgenerationenhaus vor. (Foto: Simon Nill )

„Was einer nicht schafft, das schaffen viele“, meint Alexander Kainz, der vielen Leutkirchern bereits durch seine Weltrekorde bekannt ist. Titel hat er sich zum Beispiel mit dem Bau der größten Münzpyramide, mit dem Sammeln von Elvis-Presley-Zeitschriften oder von Postkarten des Schlosses Neuschwanstein gesichert. Mit der Gründung einer Wohnbaugenossenschaft verfolgt Kainz mit einigen Mitstreitern nun ein ganz neues Ziel.

Möglichst kleine Wohnungen

„Ich bin Fan vom Genossenschaftsmodell“, erklärt der Leutkircher und verweist unter anderem auf den Bürgerbahnhof und die Allgäuer Genussmanufaktur, die nach diesem Grundprinzip ins Leben gerufen wurden. Ein neues, vergleichbares Genossenschaftskonzept kann sich Kainz vorstellen, um den Mitgliedern „längerfristig sicheren und bezahlbaren Wohnraum“ zur Verfügung zu stellen.

Gebaut werden könnte demnach ein Mehrgenerationenhaus mit bedarfsgerechten, möglichst kleinen Wohnungen, damit dort so viele Menschen wie möglich leben können.

Natürlich müsste für so ein Bauvorhaben zuerst Geld vorhanden sein, das die Mieter alleine nicht aufbringen können, sagt Kainz.

Deshalb hofft er darauf, die Stadt als Bauträger zu gewinnen. „Die Baukosten kommen über die Genossen wieder zurück und jeder, der dort einen Wohnraum bezieht, steht im Alter nicht vor dem Rathaus und fordert eine bezahlbare Wohnung von der Stadt“, meint der Rekordsammler.

„Schwierig umsetzbar“

Die Stadtverwaltung beurteilt die mögliche Gründung einer Wohnbaugenossenschaft „grundsätzlich sehr positiv“, teilt Pressesprecher Thomas Stupka auf Anfrage mit. Man werde solche Konzepte unterstützen. „Eine eigene städtische Bauträgertätigkeit ist aber leider schon allein aus personellen Gründen in den nächsten Jahren nicht möglich, da unsere Bauabteilung mit der Umsetzung der Pflichtaufgaben (zum Beispiel Neubau und Sanierung von Kitas, Schulen und Feuerwehrhaus) mehr als ausgelastet ist“, schreibt Stupka.

Aktuell sind nach Einschätzung der Verwaltung die Rahmenbedingungen durch hohe Bau- und Zinskosten so schwierig, „dass selbst erfolgreiche, gemeinwohlorientierte Baugenossenschaften kaum bezahlbaren Wohnraum mehr schaffen können und regionale Bauträger sich in Insolvenzverfahren befinden. Wir halten das Vorhaben daher derzeit für sehr schwierig umsetzbar.“

Wie die Idee entstanden ist

Aufgekommen war die Idee bei Gesprächen im Rahmen des „Café Wille“, das donnerstags regelmäßig im Leutkircher Sonnentreff stattfindet. Dort werde nach Angaben von Kainz immer wieder über die Wohnsituation gesprochen und nach Möglichkeiten zur Verbesserung gesucht. Kontakt zu Alexander Kainz ist möglich per Mail an [email protected]