Großes Interesse an Maschinenring-Feldtag

Großes Interesse am diesjährigen Maschinenring-Feldtag im Krug-Hof in Allmishofen: Bei den gut 150 versammelten Landwirten aus der Region hatte am Freitag vor allem das Thema „LandEnergie-Marktplatz als Nachfolge für die ausgelaufene Förderung durch das Energie-Einspeise-Gesetz (EEG)“ hohe Zugkraft, da bei vielen Photovoltaik-Anlagen die Vertragsgrenze der Einspeisevergütung von 20 Jahren in nächster Zeit erreicht wird.

Als Folgemöglichkeiten der noch gut Strom produzierenden Anlagen sieht Raphael Haug von der Maschinenringe Deutschland GmbH in Neuburg drei Alternativen: Die Beibehaltung der Volleinspeisung mit einer wahrscheinlichen Anschlussvergütung von etwa sieben Cent pro Kilowattstunde, den Eigenverbrauch mit Überschusseinspeisung und die Direktvermarktung. Für Letzteres bietet der Maschinenring unter „LandEnergie-Strommarktplatz“ einen Abnehmer an, der derzeit zehn Cent pro Kilowattstunde bei einer Garantie von zwölf Monaten bezahlt. Haug verschweigt dabei nicht, dass für den Anbieter Investitionskosten anfallen und empfiehlt deshalb grundsätzlich eine Einzelfallprüfung und fachliche Beratung.

Reinigungsroboter im Einsatz

Beeindruckend war zudem der Programmpunkt „Photovoltaik-Reinigung mit Roboter und Handgerät“ des Maschinenrings. Ob sich der Einsatz dieser Geräte lohnt, entscheidet letztendlich der Verschmutzungsgrad der Module und die dann erzielte Leistungssteigerung nach der Reinigung.

Noch eher Zukunftsmusik für das Allgäu mit seiner Grünland-Bewirtschaftung war schließlich der bis ins Detail gehende Vortrag von Julian Müller (C.A.R.M.E.N. e.V Straubing) mit seinem Thema „Agri-PV mit hoher und bodennaher Aufständerung sowie nachgeführten Anlagen“. Von diesen wurden bislang wegen der hohen Kosten fast nur Versuchs-Projekte realisiert. Positive Effekte auch aufgrund des Klimawandels seien aber bereits beim Beeren- und Obstbau zu beobachten.

Müller sieht eher in den Flächen-PV-Anlagen in privilegierten Gebieten, wie an Autobahnen und zweigleisigen Bahnstrecken, eine Perspektive, wenngleich der bürokratische Aufwand nicht zu unterschätzen sei.