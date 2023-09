Leutkirch

Große Party in der Brauerei Härle

Leutkirch / Lesedauer: 1 min

Das Puma Orchestra aus Vorarlberg biete eine Mischung aus Soul, Reggae, Ska und Funk. (Foto: Frederick Sams und Kristina Becker )

Die Leutkircher Brauerei Härle verwandelt sich laut Pressemitteilung am Samstag, 9. September, in eine große Party–Location: Unter dem Motto „Reise ins Glück“ wird in der Faßlagerhalle getanzt, in der Alten Malztenne gechillt, im Sudhaus geplaudert und in der Durchfahrt gekegelt.

Veröffentlicht: 06.09.2023, 09:01 Von: sz