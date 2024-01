Der Leutkircher Gemeinderat hat sich am Montagabend wieder einmal mit dem Großprojekt Georg-Schneider-Haus befasst. Das Gebäude soll in den kommenden Jahren umfangreich saniert und teilweise auch neu gebaut werden. Die Stadträte haben die Verwaltung nun vor allem damit beauftragt, Fachplaner - etwa in den Bereichen Statik oder Haustechnik - für das Projekt zu gewinnen.

Wie Simon Schmerker, der sich bei der Stadtverwaltung künftig mit dem Projekt befassen wird, erklärte, handele es sich beim Georg-Schneider-Haus um ein Projekt mit vielfältigen Herausforderungen. Zum Beispiel gebe es beim Blick auf die Kostenplanung große Unsicherheiten, weil der Gebäudebestand „noch gar nicht richtig erfasst“ worden sei.

Einerseits gehe es beim Projekt um eine „sensible Sanierung mit erhaltenswerter Bausubstanz mit Um- und Anbau.“ Auf der anderen Seiten steht ein Neubau, der „hohen Anforderungen an Energieeffizienz“ und weiteren Nachhaltigkeitsaspekten genügen soll. Hinzu kommt etwa, dass es um eine „innerstädtische Bebauung“ gehe, die sowohl an eine viel befahrene Straße sowie an Nachbargebäude angrenzt. Das berge Herausforderungen zum Außenschallschutz sowie zur Raumakustik.

Wegen dieser vielfältigen, nicht trivialen Anforderungen gibt es beim Stadtbauamt Überlegungen, schon frühzeitig in die Planungsphase ein ausführendes Unternehmen einzubinden, erläuterte Schmerker. Dieses Modell werde mit dem Begriffen „Bauen & Planen“ oder auch „integrierte Projektabwicklung“ beschrieben und sei besonders für schwierige Projekte geeignet, bei denen es auch Risiken gebe. „Ziel ist eine kombinierte Leistung zu beschaffen von Planung und Ausführungssicherheit hinsichtlich Kosten und Terminen“, so Schmerker.

Der Gemeinderat hat zugestimmt, dass Überlegungen zu dieser „integrierten Projektabwicklung“ weiterverfolgt werden. Die Ergebnisse bei der Erörterung sowie der gesamten Entwurfsplanung sollen dann wieder dem Gemeinderat vorgelegt werden. Das könnte unter Umständen gegen Ende des Jahres der Fall sein.

Künftig für Unterricht der Musikschule

Das Georg-Schneider-Haus soll künftig für den Unterricht der Jugendmusikschule Württembergisches Allgäu zur Verfügung stehen, der Kultur- und Bildungsarbeit der Volkshochschule dienen und auch Probemöglichkeiten für die Stadtkapelle eröffnen.

Wie das gelingen kann, stand vor einiger Zeit im Zentrum eines Architektenwettbewerbs. 14 Entwürfe waren eingereicht worden. Ein Preisgericht hatte die Arbeiten bewertet und drei Preise sowie zwei Anerkennungen vergeben. Sowohl beim Wettbewerb als auch bei einem nötigen „Verhandlungsverfahren“ konnten sich nach Angaben der Stadtverwaltung die „Fischer Rüdenauer Architekten“ durchsetzen.

Das Konzept der Architekten aus Stuttgart sieht vor, den Neubau direkt am bestehenden Gebäude an der Bahnhofstraße anzugliedern. Durch „Höhenversätze und Baukörperrücksprünge“ sollen die Häuser differenziert werden, um „somit dem Bestand seine Freiheit und Identität“ zu lassen, heißt es in der Beschreibung der Architekten.

Zur Bahnhofsstraße sieht der Entwurf einen Vorplatz vor, „der zwischen dem Neubau und der Altstadt vermittelt“ und unter anderem als Treffpunkt und Kommunikationszone fungieren kann. Eine Linde und Sitzgelegenheiten könnten zum Verweilen einladen. Der Eingang liege leicht erhöht zur Straße und führe direkt in das Foyer, welches als Raum der Begegnung fungieren soll und die großen Proberäume ebenerdig erschließt.