Es geht voran: Bei der Großbaustelle am Oberen Graben in Leutkirch wird in diesen Tagen die Bodenplatte betoniert. Das ist einer von vielen Schritten, die zum Neubau führen werden, der künftig das Gemeindehaus der katholischen Kirchengemeinde St. Martin, den Kindergarten St. Vincenz und das Familienzentrum beheimaten soll. Die Verantwortlichen ziehen im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ eine erste Projekt-Zwischenbilanz. Offen ist unter anderem noch, wie die künftige Einrichtung heißen soll.

„Wir sind ganz zufrieden mit dem bisherigen Verlauf“, erklärt Gerhard Feuerstein vom Büro „Feuerstein Hammer Pfeiffer Architekten“. Den Verantwortlichen sei es bislang gelungen, innerhalb des Kostenrahmens von knapp sieben Million Euro zu bleiben. Mit Blick auf den Zeitplan gibt es derzeit eine Verzögerung von rund vier Wochen - verursacht durch die zwei Wintereinbrüche der vergangenen Monate. Der Architekt hofft allerdings, dass dieser Rückstand im Verlauf der Bauarbeiten wieder aufgeholt werden kann.

Auf der Baustelle am Oberen Graben wird am Donnerstag die Bodenplatte betoniert (Foto: Simon Nill )

2025 soll alles fertig sein

Von Seiten der katholischen Kirchengemeinde St. Martin ist Christof Janz als Gewählter Vorsitzender des Kirchengemeinderats mit dem Projekt betraut. Mindestens jeden zweiten Tag stattet er der Baustelle - auf der zahlreiche regionale Unternehmen am Werk sind - einen Besuch ab, um sich über den aktuellen Stand zu informieren. Auch er bewertet die Entwicklung als „sehr positiv“.

Im vergangenen Sommer war zunächst das bisherige Gemeindehaus abgerissen worden. Ab Mitte Oktober folgten unter anderem die Erdarbeiten sowie das Herstellen der Versorgungsleitungen. „Ende April kommt der Holzbau“, kündigt Architekt Gerhard Feuerstein an. Gemeint ist das Obergeschoss und das Dach. Der Plan sieht vor, dass das Gebäude im Sommer 2025 bezugsfertig ist.

Kinder begleiten das Projekt

Mit Spannung werden die Fortschritte auf der Baustelle auch von den Jungen und Mädchen im benachbarten Kindergarten St. Vincenz verfolgt. Der Blick vom Fenster richtet sich direkt auf die Handwerker.

Die Kinder sind mit Feuer und Eifer dabei. Es werden viele Fragen gestellt, sagt Einrichtungsleiterin Petra Wiedemann.

Auch anhand verschiedener Aktionen wird das Thema im Kindergarten aufgegriffen. „Alle freuen sich auf das neue Gebäude“, sagt Wiedemann.

Bis dahin muss die Einrichtung aber auch mit Einschränkungen zurechtkommen. Statt dem bisherigen Garten mit rund 500 Quadratmetern stehen vorübergehend nur rund 50 Quadratmeter zur Verfügung. „Der Garten fehlt schon arg“, stellt Wiedemann klar. Glücklicherweise liegt der Kindergarten allerdings nah an der Wilhelmshöhe sowie an Stationen des Spieloasen- und Erlebniswegs. Auf diese Bereiche werde nun ausgewichen. Wenn der Kindergarten in den Neubau umgezogen ist, soll das alte Gebäude abgerissen werden. Dieser Bereich ist künftig vor allem für Parkplätze vorgesehen.

Einschränkungen für Gruppen

Herausforderungen birgt die Bauphase aber auch für verschiedene Gruppen der Kirchengemeinde, die - weil das Gemeindehaus fehlt - vorübergehend in andere Gebäude ausweichen müssen. „Wir kommen unter. Es gibt eine große Bereitschaft, uns zu helfen“, sagt Christof Janz. Genutzt werden etwa Räume der evangelischen Kirchengemeinde, der Gemeinschaftsschule oder des Jugendtreffs „Chillix“.

Offen ist derzeit noch, welchen Namen das künftige Gebäude tragen soll. „Die Findungsphase läuft gerade“, kommentiert Janz.