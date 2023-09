Grenzen des Wachstums

Das Leutkircher Nachhaltigkeitsforum lädt am Donnerstag, 5 Oktober, in den Bocksaal Leutkirch zu seiner nächsten Veranstaltung ein. Im Zentrum der Veranstaltung steht die Frage des Umgangs mit Ressourcen im Rahmen planetarer Grenzen durch den Menschen.

Immer deutlicher wird sichtbar, dass wir insbesondere mit unserem wirtschaftlichem Handeln in vielen Bereichen diese Grenzen bereits erreicht, beziehungsweise sogar überschritten haben.

Der Postwachstumsforscher André Reichel beleuchtet in seinem Impuls zu Beginn des Abends aus wissenschaftlicher Perspektive die Frage, inwieweit sich die Prognosen des Club of Rome aus den 70er Jahren bewahrheitet haben und an welchen Stellen die damals entwickelten Zukunftsmodelle auch falsch lagen. Waren die damaligen Ankündigungen zu düster oder wurde die Fähigkeit der Menschen, sich auf Herausforderungen immer wieder neu einzustellen unterschätzt?

Klar scheint zu sein, ein einfaches „Weiter so“ mit rein quantitativen Wachstumszielen kann es künftig nicht mehr geben. „Es müssen andere Wachstumsformen entstehen, eine konsequentere Kreislaufwirtschaft und größtmögliche Anstrengung bei der Ressourcenschonung sind unabdingbar“, erklärt Reichel.

An den Vortrag schließt sich ein Podiumsgespräch an. Eingeladen ist Antje von Dewitz, die Geschäftsführerin des Outdoorartikel-Herstellers VAUDE aus Tettnang und Rüdiger Köhler, der Geschäftsführer für die Bereiche Marketing und Vertrieb von elobau. „Mit den beiden prominenten Vertreterinnen und Vertretern von zwei ausgesprochen nachhaltigkeitsbewussten Unternehmen möchte ich diskutieren, ob und wenn ja wie erfolgreiches Wirtschaften aussehen könnte, das sich nicht nur an Wachstumskennzahlen orientiert“, zeigt sich der Moderator des Abends, Peter Aulmann von der elobau Stiftung gespannt.

Welchen Zwängen sind Unternehmen unterworfen, welche Unterschiede gibt es möglicherweise zwischen Industrieunternehmen und Konsumgüterherstellern ‐ das sind die Kernfragen eines Abends, der interessante Gedanken und Aspekte für unsere Wirtschaft bereithält.

Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Um eine Anmeldung unter www.lena-forum.de wird gebeten.