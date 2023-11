Gleich mehrere Delikte in der Halloween-Nacht

Ein Schachtdeckel landet in der Eschach, mehrere zerstochene Autoreifen, Fahrt unter Alkohol- und Drogeneinfluss: Halloween, die Nacht vor Allerheiligen, verlief in Leutkirch alles andere als ruhig, wie die Meldungen der Polizei zeigen. Was in der Nach von Dienstag auf Mittwoch geschah.

Der erste Vorfall, von dem die Polizei berichtet, ereignete sich am späteren Dienstagabend gegen 21 Uhr. Im Kronengässle, dem Verbindungsweg zwischen Altstadt und Bahnhofsarkaden, haben Unbekannte einen Schachtdeckel ausgehoben und in die Eschach geworfen. Eine alarmierte Polizeistreife sicherte die dadurch entstandene Öffnung mit einem sogenannten Triopan, einem dreibeinigen Faltaufsteller, ab.

Eingriff in Straßenverkehr und Diebstahl

Im Laufe der Nacht entwendeten dann bislang unbekannte Täter wiederum das Dreibein. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und wegen Diebstahls. Zeugen oder Personen, die Hinweise zum Verbleib des Triopans geben können, werden gebeten, sich zu melden, Telefon 07561/84880.

Im Verlauf der Nach von Dienstag auf Mittwoch haben außerdem Unbekannte an insgesamt acht Fahrzeugen in der Kurzen Straße und in der Bauhofgasse die Reifen zerstochen. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Auch hier nimmt das Polizeirevier Leutkirch unter der oben genannten Telefonnummer sachdienliche Hinweise zu Tat und Tätern entgegen.

Alkohol und Marihuana

Straf- und führerscheinrechtliche Konsequenzen kommen auf einen 32-Jährigen zu, den eine Polizeistreife am Mittwoch gegen 2 Uhr in Reichenhofen am Steuer seines Wagens gestoppt hat. Zunächst vernahmen die Beamten einen von dem Mann ausgehenden deutlichen Alkoholgeruch. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille, weshalb der 32-Jährige die Polizisten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten musste.

Dort stellte sich heraus, dass der Mann nicht nur dem Alkohol zugesprochen, sondern auch Marihuana konsumiert hatte. Seinen Führerschein behielten die Beamten ein. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.