Glatteis auf A 96: Drei Unfälle nahe Leutkirch und Kißlegg

Der Wintereinbruch hat am Wochenende drei Verkehrsunfälle auf der Autobahn 96 mit sich gebracht. Betroffen war nach Angaben der Polizei vor allem der Bereich um Leutkirch und Kißlegg.

Am Samstag geriet ein 55-Jähriger gegen 20.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Kisslegg und Leutkirch-Süd mit seinem BMW auf glatter Fahrbahn beim Überholen ins Schleudern. Der BMW, auf dem Sommerreifen montiert waren, überschlug sich in der Folge mehrfach im Grünstreifen. Der 55-Jährige wurde von der Freiwilligen Feuerwehr mit mittelschweren Verletzungen aus seinem Wagen befreit und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen Schutzplanken geschleudert

Nur gut eine Stunde später ereignete sich ein weiterer Unfall. Ein 23-jähriger VW-Fahrer, der von Leutkirch kommend in Richtung Memmingen unterwegs war, verlor auf dem winterlichen Untergrund ebenfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug, schleuderte gegen die seitlichen Schutzplanken und kam auf der linken Fahrspur zum Stehen. Ein nachfolgender 43-jähriger Dacia-Fahrer erkannte die Situation, bremste ab und kollidierte mit nur noch geringer Geschwindigkeit mit dem stehenden VW. Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand.

Auto überschlägt sich

Zu einem dritten Unfall kam es am Sonntag kurz vor 10 Uhr auf Höhe der Anschlussstelle Kißlegg. Eine 23-jährige Mercedes-Fahrerin verlor in Fahrtrichtung Lindau auf schneeglatter Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kollidierte mit der rechten Schutzplanke und überschlug sich, nachdem sie eine Böschung hinaufgefahren war.

Sie sowie ihre zwei Mitfahrer wurden leicht verletzt und im Anschluss vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Auch an dem Mercedes waren Sommerreifen montiert. Ein Abschleppunternehmen barg den Wagen. Insgesamt entstand bei den Unfällen ein Schaden in Höhe von über 65.000 Euro.