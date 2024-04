Gewürze, Gedrechseltes und Genuss

Der Historische Dorfgasthof Hirsch und die Allgäuer Genussmanufaktur in Leutkirch-Urlau laden bereits zum siebten Mal zu einem Markt für Handwerk & Genuss ein. Kulinarisch, handwerklich, heimatlich lautet am Samstag, 6., und Sonntag, 7. April, jeweils von 12 bis 18 Uhr, das Motto.

An verschiedenen Ständen erleben die Besucher selbst gemachte Gaumengenüsse von verschiedenen regionalen Anbietern - zum gleich Essen oder zum mit nach Hause nehmen. Die Gäste können sich auf regionalen Käse, leckeren Landfrauenkuchen, Liköre und Öle, Gewürze und Kräuter, frisch gehobelte Kässpätzle und Vieles mehr freuen.

Neben den Gaumenfreuden präsentieren Kunst-Handwerker, Mächler und Bastler selbst gemachte und selbst entworfene Dinge des Lebens wie zum Beispiel Taschen, Töpferwaren, Kleidung, Schmuck, Möbel, Gedrechseltes, Seifen oder Feuerschalen. Im Hirschstadel und in der Allgäuer Genussmanufaktur herrscht ein buntes Treiben.

Der Markt findet bei jedem Wetter statt, da über 75 Prozent des Marktes überdacht sind. Die Aussteller haben ihre Verkaufsstände am Samstag und Sonntag von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Für Familien mit Kinder lohnt noch der Abstecher zu den Urlauer Modellbahnen um verschiedenste Eisenbahn-Modellanlagen zu bestaunen. Die Veranstalter bitten die Besucher, ihre Autos bereits vor den Ortseingängen von Urlau auf den ausgewiesenen Parkflächen zu parken, da innerorts die Parkplätze belegt sein werden.

Am Vorabend findet der „1. Allgäuer Genussgipfel“ statt. Der neue Küchenchef vom historischen Dorfgasthof Hirsch, Peter Buhl, der früher „Die Remise“ in Schmidsfelden betrieben hat, hat drei befreundete Köche mit Leutkircher Wurzeln am Freitag, 5. April, eingeladen, mit ihm zu kochen. Fabian Lappich, Markus Gröber und Ralf Schröter kochen live mit Peter Buhl ab 19 Uhr im Hirschstadel vor den Augen der Gäste. Ein paar wenige Restplätze sind auf Reservierungsanfrage noch verfügbar.

Infos