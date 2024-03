Getunter Lkw auf A 96 unterwegs

Ein 58-jähriger Lkw-Fahrer muss mit einer Strafanzeige rechnen, nachdem Beamte der Verkehrspolizei am Dienstag gegen 16 Uhr an seiner Sattelzugmaschine technische Veränderungen festgestellt haben. Bei der Kontrolle stellte sich laut Polizeibericht heraus, dass der Ausländer die Software des Motorsteuergeräts so verändert hatte, dass die Zugmaschine eine nicht unerhebliche Leistungssteigerung erfuhr. Außerdem wurde an dem Scania in dem Zusammenhang die Abgasanlage manipuliert.

Der 58-Jährige musste die Polizisten daraufhin zu einer Fachwerkstatt begleiten, bei welcher ein Sachverständiger das Fahrzeug begutachtete. Nachdem die Sattelzugmaschine wieder in den Ursprungszustand versetzt worden war und der Fahrer eine Sicherheitsleistung in Höhe mehrerer tausend Euro hinterlegt hatte, konnte er seine Fahrt fortsetzen. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.