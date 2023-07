Leutkirch

Getränke–Lkw verliert Ladung

Leutkirch / Lesedauer: 1 min

Verlorene Getränkekisten haben nach Angaben der Polizei in einem Kreisverkehr in der Wangener Straße am Montag zeitweise für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Die Bier–, Wasser– und Softgetränke–Kisten fielen samt Inhalt in der Kurve seitlich von der Ladefläche eines Lkw und gingen teilweise zu Bruch.

Veröffentlicht: 18.07.2023, 18:25 Von: sz