Im Leutkircher Westen ist auf bisherigen Kiesabbau-Flächen ein weiteres Gewerbegebiet geplant. Gemeint ist das Areal nach dem Ortsausgang nahe der Wangener Straße. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung dem aktuellen Entwurf des Bebauungsplanes zugestimmt.

Im südlichen Teil des Geländes ‐ an der Tautenhofer Straße ‐ könnte sich in einem ersten Bauabschnitt eine Leutkircher Spedition ansiedeln. Der aktuelle Plan sieht dort zwei bis drei Gewerbehallen vor. Die Gebäudehöhe ist auf 18 Meter begrenzt. „Da die Bebauung in der Kiesgrube stattfindet, sind nur zehn Meter des Gebäudes überstehend aus der Landschaft zu sehen“, heißt es im Planentwurf.

Diskussion über Dachbegrünung

Diskutiert wurde im Gemeinderat vor allem über die eigentlich vorgeschriebene Dachbegrünung der Gebäude. Der Plan sieht allerdings vor, dass darauf verzichtet werden kann, wenn sie nachweislich nicht möglich ist ‐ zum Beispiel wegen der Baustatik. In diesem Falle ist der Bauherr verpflichtet zusätzliche ökologische Ausgleichsmaßnahmen umzusetzen.

Stadtrat Gottfried Härle (Bürgerforum) stellte den Antrag, dass auf diese Einschränkung ‐ von Härle als „Schlupfloch“ bezeichnet ‐ verzichtet wird. Schließlich könne seiner Einschätzung nach die Statik eines neuen Gebäudes so konzipiert werden, dass eine Dachbegrünung definitiv möglich ist.

Antrag wird abgelehnt

Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle verwies darauf, dass entsprechender Passus in dieser Form auch in Gewerbegebiet-Bebauungsplänen zu finden sei, die der Gemeinderat in jüngster Vergangenheit beschlossen hat. Die Stadträte hätten sich damals bewusst für diese Formulierung entschieden.

Härle sah seinen Antrag jedoch als Weiterentwicklung der ökologischen Ziele, die das Gremium verfolge. Eine Mehrheit fand er für seinen Vorschlag allerdings nicht. Die entsprechende Abstimmung endete 11:11. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.

Lkw-Stellplätze geplant

Am Rand des Gewerbegebiets ‐ entlang einer neuen Straße ‐ sind im Bebauungsplan „Heidrain“ indes zahlreiche Lkw-Stellplätze vorgesehen. Diese befinden sich auf öffentlichen Flächen und sollen verhindern, dass die Fahrer ihre Lastwagen an anderen Stellen im Stadtgebiet abstellen, um ihre Ruhepausen einzuhalten.

Wie es auf Gelände mit dem Grundwasserschutz bestellt ist, wollte Alois Peter (CDU) wissen. Die Antwort lieferte ein Vertreter des mit der Planung beauftragten Büros Sieber Consult. So werde künftig stets ein Abstand von mindestens drei Metern zum höchsten auf dem Gelände gemessenen Grundwasserstand gewährleistet.