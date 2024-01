„Ich möchte hoffen, dass ich noch zehn Jahre hier sein kann“ - das ist der Wunsch von Berta Heubuch (geborene Schnitzer), den die 100-Jährige einen Tag nach ihrem Geburtstag schmunzelnd äußert. Man könnte meinen, dass dieses Ziel angesichts des hohen Alters vermessen oder gar unrealistisch sei, wird aber in der Begegnung mit der ungemein rüstigen Jubilarin eines Besseren belehrt.

Seit acht Jahren lebt Berta Heubuch im Betreuten Wohnen des Seniorenzentrums Carl-Joseph und versorgt sich bis heute weitgehend selbst. In ihre gemütliche Dachgeschosswohnung kommen nur einmal wöchentlich eine Pflegekraft und 14-tägig eine Raumpflegerin. Mit der Unterstützung ihres ältesten Sohnes erledigt sie „den Rest“ - ohne Aufzug vom zweiten in den dritten Stock selbst. Dazu zählen Einkäufe, Geldgeschäfte und andere Besorgungen.

Jede Woche Schafkopfen

Alle sieben Tage frönt sie seit 50 Jahren im Bayrischen Hof ihrer Leidenschaft, dem Schafkopfen, und ist sonntags auf dem Gschnaidt („do trifft ma d’Leid“ ) anzutreffen. Als langjähriges Mitglied im Schützenverein Wuchzenhofen ist sie bei dessen Fasnetsball immer dabei. Zudem pflegt Berta Heubuch die Kontakte im Haus und ist zusätzlich mit der täglichen Zeitungslektüre, Kochen und auch mal Fernsehen beschäftigt. Im Carl-Joseph fühlt sie sich gut aufgehoben, bedauert aber den jüngsten Wegzug der Marchtaler Ordensschwestern.

Das Geheimnis ihres gesegneten Jubiläums verrät Berta Heubuch gerne: Seit über 40 Jahren nimmt sie täglich Knoblauch-Pastillen ein, verweist auch gerne auf ihren Stammbaum mit sehr alt gewordenen Menschen („die gesunden Gene“) und ihre Lebensweise.

Ich war immer brav und hatte stets Humor. Berta Heubuch

Viele Herausforderungen

Auch war ihr gesamtes Leben mit vielen Herausforderungen und Einsatz verbunden: Geboren wurde sie 1924 in Gmeinschwenden bei Grönenbach und musste schon früh in der Landwirtschaft mithelfen. Nach der siebenjährigen Volksschule („ich wäre noch gerne länger geblieben“) wurden die Männer zum Krieg eingezogen und Berta musste im Hof arbeiten und dann die Zwangsarbeiter anleiten.

Dabei erlernte sie so nebenbei die französische Sprache. Nach dem Kriegsende arbeitete sie in einer Kleiderfabrik in Grönenbach und lernte bei einer Feier ihren Ludwig kennen und lieben. 1948 erfolgte die Heirat, kirchlich in Kimratshofen, mit anschließender Busfahrt „über die Zonengrenze bei vorhergehendem Schmieren der französischen Kontrolleure“ zum Fest im Hof von Ludwig Heubuch in Luttolsberg.

Acht Urenkel

Aus der Ehe erwuchsen zwei Töchter und zwei Söhne, hinzu kamen bis heute sechs Enkel und acht Urenkel. 1948 bauten sich die Heubuchs auch ein eigenes Haus in Wuchzenhofen. Berta versorgte hier die Familie, Haus, Hof und Garten und arbeitete dann ab den 1970er-Jahren bis Ende der 90er-Jahre im Leutkircher Kaufmarkt. Mit ihrem Mann, der 1990 schon früh verstarb, war sie gerne unterwegs:

Mit dem Käfer bis Venedig und mit dem Motorrad bis zur Silvretta Berta Heubuch

Die Glückwünsche der Stadt und des Ministerpräsidenten überbrachte Hans-Jörg Henle. Für den Oberbürgermeister ist Berta Heubuch „ein großes Vorbild“. Ebenfalls mit Blumen und den Segenswünschen der Kirchengemeinde St. Martin gab es ein Stelldichein von Pastoralreferent Michael Mayer.