Ein Spätsommer mit hohen Temperaturen und viel Sonnenschein: Was zuletzt bei vielen für Freude gesorgt haben dürfte, brachte auch eine unschöne Begleiterscheinung mit sich. Vielerorts kam es in Badegewässern zu einer größeren Blaualgenblüte. Unter anderem am Herlazhofer Weiher mussten deswegen Warnschilder aufgestellt werden.

Als Ursache vermutet in diesem Fall ein Leser Nährstoffe aus landwirtschaftlicher Düngung und wünscht sich entsprechende Maßnahmen. Die „Schwäbische Zeitung“ hat nachgefragt, was Stadtverwaltung, Landratsamt sowie der betroffene Landwirt dazu sagen. Vorweg: Die Gülle sehen in diesem Fall alle drei nicht als den entscheidenden Treiber für die Algenblüte an.

Deutliche Schlieren zu sehen

Der Leser, der bei warmen Temperaturen regelmäßig im Moorbad beziehungsweise im Herlazhofer Weiher schwimmen geht, war zuletzt wieder am vergangenen Dienstagabend vor Ort. Wie bereits in der Woche zuvor waren auf dem Weiher deutliche Schlieren zu sehen, wie auch die entsprechenden Bilder eindrücklich zeigen.

Die Stelle, an der er oft ins Wasser geht ‐ etwa wenn die offizielle Badestelle geschlossen hat ‐ und wo er auch die Fotos gemacht hat, liegt unterhalb einer abschüssigen Wiese, die landwirtschaftlich genutzt und auch entsprechend gedüngt wird. Auch bei anderen Badenden sei diese Stelle sehr beliebt.

Biber im Visier

Während im Sommer kurzzeitig auch schon der Biber als Verantwortlicher für die Algenblüte ins Visier geriet ‐ den das Landratsamt anschließend allerdings als Schuldigen ausschloss ‐ sieht der Leser die Gülle auf der abschüssigen Wiese nordöstlich neben dem Weiher, im Zusammenspiel mit dem Klimawandel, als einen entscheidenden Faktor für die Algenblüte an.

„Vielleicht können sich Stadtverwaltung und Landwirt mal zusammensetzen, um zu überlegen, wie man diese abschüssige, direkt am See gelegene Wiese aus der intensiven Nutzung herausnehmen könnte. Der Stadtweiher hatte ja vor einigen Jahren ebenfalls mit Überdüngung zu kämpfen, wo man dann erfolgreich Lösungen gefunden hat“, schreibt er.

Landwirtschaftliche Flächen extensiviert

Tatsächlich sind im Einzugsgebiet des Stadtweihers rund 17 Hektar landwirtschaftliche Flächen „unter einem Extensivierungsvertrag“, wie Thomas Stupka von der Stadtverwaltung berichtet. Extensivierung bedeute, dass die Nutzung zwar nicht ganz eingestellt wird, aber auf eine Düngung verzichtet wird, so Stupka, der bei der Verwaltung unter anderem für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist.

Die Stadt habe schon seit den 1980er Jahren landwirtschaftliche Flächen erworben und extensiviert. „Wo es möglich ist, erwirbt die Stadt bis heute Flächen und Gewässerrandstreifen. Grundsätzlich haben wir aber zu viele Nährstoffe in unserer Landschaft. Ein Teil kommt von der Landwirtschaft, aber auch aus der Luft findet ein nicht unerheblicher Nährstoffeintrag statt. Dazu tragen unter anderem der Verkehr und die Industrie bei“, erklärt Stupka.

Anschluss an Kläranlage

Die wichtigste Maßnahme der letzten Jahrzehnte war mit Blick auf den Stadtweiher aber, dass fast alle Wohnlagen an die zentrale Kläranlage angeschlossen wurden und damit dieser Nährstoffeintragspfad weggefallen ist. Im direkten Einzugsgebiet wurden außerdem abschnittsweise Ufergehölze gepflanzt. Diese tragen durch eine Pufferung und durch eine Beschattung auch zu einer Verbesserung der Wasserqualität bei, so Stupka.

Wie groß jeweils der Erfolg der einzelnen Maßnahmen schlussendlich für den Stadtweiher war, sei kaum zu sagen. „Der Erfolg der Maßnahmen ist schwer messbar. Algenblüten gibt es an (fast) allen Stillgewässern. Die Algenblüten waren aber in den 1980er Jahren deutlich größer und sichtbarer als es heute der Fall ist.“

Kein Handlungsdruck

Mit Blick auf den Herlazhofer Weiher sieht die Stadtverwaltung demnach aktuell aber keinen Handlungsdruck, der Weiher habe grundsätzlich kein so großes Nährstoffproblem. „Ein Großteil des Einzugsgebiets liegt im Wald und im moorigen Gebiet der ,Oberen Möser’. Der Nährstoffeintrag aus diesen Flächen ist nicht so groß“, erklärt Stupka.

Damit sind auch die zunehmenden Algenblüten eine sichtbare Auswirkung der Klimaveränderung. Thomas Stupka

Generell seien von dem Problem der Blaualgenblüten in der näheren und weiteren Umgebung zuletzt zahlreiche Gewässer betroffen gewesen, die im Normalfall eher kein Problem mit Algenblüten haben. „Auslöser waren vor allem die ungewöhnlich hohen Temperaturen und der viele Sonnenschein im Spätsommer. Damit sind auch die zunehmenden Algenblüten eine sichtbare Auswirkung der Klimaveränderung“, so Stupka abschließend.

Nährstoffeintrag durch Gülle

Wobei durchaus klar ist, dass der Nährstoffeintrag durch Gülle grundsätzlich eine Algenblüte begünstigen kann. „Cyanobakterien, umgangssprachlich Blaualgen, können indirekt durch Abschwemmungen beziehungsweise Einträge von Gülle gefördert werden, wenn stärkerer Niederschlag ein Teil nicht nur in den Boden schwemmt, sondern es gewässernahe Einschwemmungen über Dränagen oder Gräben gibt“, erklärt dazu Selina Nußbaumer, Sprecherin des Landratsamts Ravensburg. Ammonium-Stickstoff (NH4-H) sei hier als Bestandteil der Gülle relevant.

Zusammen mit einer höheren Erwärmung der Gewässer könne das in Kombination zur Blaualgenblüte führen. Die Sprecherin des Landratsamts erklärt mit Blick auf den Herlazhofer Weiher aber auch, dass beim Amt nicht bekannt sei, dass eine Gewässerverschmutzung durch Gülle stattgefunden hat.

Abstand zum Gewässer

Grundsätzlich sind bei der Düngung fünf Meter Abstand zum Gewässer einzuhalten. Zusätzlich werden je nach Hangneigung bis zu zehn Meter Abstand zu einem oberirdischen Gewässer verlangt. Schutzmaßnahmen, die der betroffene Landwirt auf der Wiese einhält, wie auch der Leser aus seinen Beobachtungen bestätigt.

Fakt ist, dass die Böden regelmäßig von öffentlichen Stellen überprüft werden und nicht überdüngt sind. Landwirt

Natürlich hat die Redaktion dazu auch den Landwirt, der die fragliche Wiese bewirtschaftet und auch Geschäftsführer des Campingplatzes am südlichen Ufer ist, angefragt. Dass er kein Interesse am Natur- beziehungsweise Umweltschutz habe, weist dieser zurück. Ganz im Gegenteil: Eine nachhaltige Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Flächen und der nachhaltige Betrieb des Campingplatzes sei ihm sehr wichtig.

Kein Dung im Uferbereich

„Fakt ist, dass die Böden regelmäßig von öffentlichen Stellen überprüft werden und nicht überdüngt sind. Ebenso bringen wir die Gülle genau dosiert auf Bodenhöhe aus um Emissionen zu reduzieren und dem Boden nicht mehr zu geben, als er aufnehmen kann. Zudem wird großzügig im Uferbereich gar kein Dung ausgebracht“, betont er.

Der Landwirt weist darauf hin, dass offen ist, was der Hauptgrund für die Algenblüte im Herlazhofer Weiher ist. Gleichzeitig unterstreicht er: „Ganz klar, sollte Algenbelastung aufgrund von irgendwelchen Emissionen unsererseits geschehen sein, sind wir die letzten, die etwas gegen eine aktive Mithilfe haben.“ Wie auch das Landratsamt sieht er die heiße und trockene Wetterlage dafür aber als wesentlich relevanter an.

„Anstatt pauschal zu sagen: Stadt und Landwirt ,macht mal’ bitte, schlagen wir vor, dass ein Experte die Einflüsse, Faktoren und Gründe für die Algenbelastung analysiert und eindeutige vorbeugende Maßnahmen für alle Beteiligten definiert“, erklärt er.

Wasserproben nur bis zum 15. September

Der warme Spätsommer bescherte der Region zuletzt auch nach dem 15. September noch Badewetter. Bei der Wasserqualität ist ab diesem Datum aber Vorsicht angesagt: Das Gesundheitsamt entnimmt gemäß Badegewässerverordnung nur kurz vor und innerhalb der jeweiligen Badesaison Proben aus den offiziellen Badegewässern.

Und diese Saison geht laut Definition vom 1. Juni bis zum 15. September. Mit Blick auf Blaualgen bedeutet das umso mehr: Wenn ein Gewässer grünlich oder bläulich-grün gefärbt wirkt, Schlierenbildung oder Algenteppiche zu sehen sind, sollte man besser vom Baden absehen.

Blick auf Metzisweiler Weiher

Auch anlassbezogene Proben sind außerhalb dieses definierten Zeitraums nicht vorgesehen, wie eine Sprecherin des Landratsamts Ravensburg erklärt. Mit Blick auf das nach wie vor geltende Badeverbot für den Metzisweiler Weiher auf Bad Wurzacher Gemarkung bedeutet das, dass hier erst im nächsten Jahr eine Entwarnung möglich ist, da erst Mitte oder Ende Mai wieder eine Beprobung erfolgt.

Aufgrund der festgestellten mikrobiellen Gehalte seien die Stadt Bad Wurzach und das Landratsamt aber in Kontakt um weitere Maßnahmen vor Ort abzustimmen. Ziel ist es, eine mögliche Quelle für die festgestellten Auffälligkeiten zu identifizieren und durch Beseitigung die Badewasserqualität langfristig wiederherzustellen.