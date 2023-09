Im ehemaligen Kindergarten an der Schulstraße in Gebrazhofen ist mittlerweile eine selbstorganisierte Senioren-Wohngemeinschaft (WG) entstanden. Nach dem Konzept der Investoren Manuel Klaus und Alfons Keck wurde zunächst das Erdgeschoss des denkmalgeschützten Hauses komplett saniert und aufwändig restauriert. Herausgekommen sind einzelne Zimmer sowie ein großer Wohn- und Essbereich für die acht Mieter. Doch damit sind die Bauarbeiten in und am Gebäude noch nicht abgeschlossen.

Die Senioren können mit der WG im dörflichen, familiären Umfeld bleiben und weiterhin frei bestimmt leben, erklärte Bauingenieur Manuel Klaus, der selbst aus Merazhofen stammt, bereits zu Beginn des Projekts.

Er sieht das Modell als „große Alternative zum Pflegeheim“. Denn: Die Bewohner können individuell ‐ je nach Bedarf ‐ Angebote eines ambulanten Pflegedienstleisters in Anspruch nehmen.

Senioren wählen Pflegeleistungen

Im Juni hatten die ersten drei Mieter ihre Zimmer im historischen Gebäude bezogen. Mittlerweile sei die WG mit acht Bewohnern aber vollständig. Wer dort ein neues Zuhause erhält, bestimmen die Senioren selbst, betont Klaus. Die Vermieter wollen sich bei der Entscheidung jedenfalls so gut es geht heraushalten.

Ebenfalls eigenständig agieren die Senioren ‐ im Alter zwischen 70 und 90 Jahren ‐ bei der Wahl und der Buchung der Pflegedienstleistungen. Täglich ist nach Angaben des Projekt-Initiators ein Mitarbeiter des beauftragten Unternehmens vor Ort, um die individuell unterschiedliche Pflege und Betreuung der Bewohner sicherzustellen. „Wir sind eigentlich nur der Vermieter“, sagt Klaus.

Vier normale Wohnungen

Das gilt auch für die weiteren vier „normalen“ Wohnungen, die bis Jahresende im Obergeschoss erstellt werden. Zu den Umbauarbeiten in den kommenden Monaten zählt zudem die Sanierung der Außenfassade. Das Untergeschoss diene als Sport- und Bewegungsfläche. „Auch das ist Teil des Konzepts“, stellt der Bauingenieur klar. Nach einer Renovierungsphase sollen dort wieder Sportkurse für Menschen aus der Umgebung stattfinden.

Die Projekt-Initiatoren gehen davon aus, dass dieser Bewegungsraum sowie die Plätze im Außenbereich, die in den kommenden Monaten begrünt und bepflanzt werden sollen, Möglichkeiten zur Begegnung bieten. „Wir wollen die Generationen zusammenbringen“, sagt Klaus. Senioren könnten etwa ins Gespräch mit jungen Paaren kommen, sodass beide Seiten voneinander profitieren.

Weiterer Neubau auf dem Gelände

Die Pläne für das ehemalige Kindergartenareal gehen allerdings noch weiter. Wie Klaus ausführt, werde neben dem bestehenden Gebäude ein weiteres Haus mit Platz für acht barrierefreie Wohnungen entstehen. Die Einheiten seien dabei nicht auf Senioren begrenzt, erklärt der Bauingenieur. „Es soll ein gesunder Mix an Mietern sein.“ Der Baustart für dieses Gebäude soll ebenfalls noch in diesem Jahr erfolgen.

Mit dem Konzept haben die Investoren zunächst den katholischen Kirchengemeinderat überzeugt. Denn: Das Gebäude befand sich bis zuletzt im Kirchenbesitz. Und auch der Gebrazhofer Ortschaftsrat ist vom Pilotprojekt überzeugt: „Wir sind vom Konzept sehr angetan. Das hat Charme“, sagte Ortsvorsteher Siegfried Edelmann bereits vor einigen Monaten. Das Modell biete den großen Vorteil, dass ältere Menschen in der Ortschaft wohnen bleiben können, in der sie zuvor jahrzehntelang gelebt haben.