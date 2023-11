Im Rahmen einer EU-Mission ist Leutkirchs Polizeichef Achim Staudenmaier seit April diesen Jahres im Westjordanland im Einsatz. Rund 100 Kilometer entfernt vom Gazastreifen.

Achim Staudenmaier im Büro der EU-Mission in Ramallah. (Foto: Privat )

Gegenüber Schwäbische.de schildert er, wie er den Morgen des 7. Oktobers erlebt hat und wie sich sein Arbeitsalltag in den letzten Wochen verändert hat. Außerdem berichtet er eindrücklich, wie ihm bekannte Menschen vor Ort, Israelis und Palästinenser, ganz persönlich unter dem Konflikt leiden, der mit dem barbarischen Überfall der islamistischen Hamas-Terroristen eskalierte.

Geweckt durch den Luftalarm

Ihm selbst gehe es auch unter den veränderten Umständen gut, schreibt Staudenmaier. Am Tag des Überfalls der Hamas „bin ich durch die Sirene wegen des Luftalarms geweckt worden. Den Samstag haben wir im geschützten Haus meiner Vermieter verbracht, es gab an dem Tag noch weitere fünf bis sechs Mal Luftalarm, gefolgt von Detonationen am Himmel, wenn Raketen der Hamas vom ,Iron Dome’ abgefangen wurden“, berichtet er. Laut einem Video sind Raketen oder Trümmerteile nur ein paar Kilometer von Jerusalem entfernt, seinem derzeitigen Wohnort, eingeschlagen.

Hintergrund Die Mission Achim Staudenmaier ist Teil der EU–Mission EUPOL COPPS (EU Coordinating Office for Palestinian Police Support). Das Hauptquartier der EU-mandatierten Mission und damit sein Dienstort befindet sich in Ramallah. Das Einsatzgebiet erstreckt sich auf die palästinensischen Autonomiegebiete im Westjordanland. Als „Senior Police Advisor“ berät er vor Ort die obere Polizeiführung. Mit Fokus auf der Schutzpolizei stehe auf der Agenda, wie Polizeiarbeit professionell, im Einklang mit Rechtsstaatlichkeit und unter Beachtung der Menschenrechte zu leisten ist.

In den Tagen darauf kam es zu weiteren Luftalarmen. „Das hieß, bei Sirenenalarm und Auslösen der Warn-App innerhalb von circa 30 Sekunden einen geschützten Raum aufzusuchen, die Detonation abzuwarten und zehn Minuten dort zu verbleiben, bis eventuell Trümmerteile heruntergefallen sind ‐ anschließend ging stoisch das ,normale Leben’ weiter“, so Staudenmaier.

Teil des Kernteams

Als Reaktion auf die Lage habe die Missionsführung erst mal Homeoffice in Jerusalem angeordnet. „In den Folgetagen wurde ein Kernteam von 25 internationalen Missionsangehörigen benannt, das nun weiterhin im Einsatzgebiet arbeitet. Solange mein Aufgabenbereich als essentiell eingestuft bleibt und sich die Sicherheitslage nicht maßgeblich verschlechtert, bleibe ich als Teil des Kernteams hier“, bekräftigt der Leutkircher Polizeichef.

Foto vom Gefahrentraining in Jericho. (Foto: Privat )

Die operative Arbeit der Beratungsmission geht weiter. „Wir treffen unsere Gesprächspartner vor Ort mit hoher Frequenz. Unsere physische Präsenz ist wichtig, es geht um Zuverlässigkeit, Vertrauen und Mit-Erleben. Wir richten uns teilweise neu aus und versuchen den aktuellen Bedürfnissen der Polizei gerecht zu werden“, schreibt Staudenmaier. Unter anderem gehe es dabei um Demonstrationen, von denen eine Gefahr ausgehen könnte, um Protest gegen allnächtliche israelische Operationen mit vielen Festnahmen, Verletzten und Toten in palästinensischen Städten im Westjordanland.

Im gepanzerten Fahrzeug zur Arbeit

Montags bis donnerstags geht es für ihn im gepanzerten Fahrzeug die 25 Kilometer von Jerusalem nach Ramallah. Da die Sicherheitslage freitags nach den Moscheegebeten und wegen Protestaufrufen als schwankend eingeschätzt wird, „arbeiten wir von Jerusalem aus die Woche auf“, schildert Staudenmaier den Wochenablauf. In Videokonferenzen halten sie Kontakt zu allen anderen Missionsangehörigen zu Hause.

Hintergrund Die aktuelle Lage Die radikalislamische Hamas hat am 7. Oktober vom Gazastreifen aus Israel überfallen und in einer Reihe von Ortschaften und bei einem Musikfestival wahllos Gräueltaten, etwa Vergewaltigungen, vor allem an Zivilisten verübt. Nach israelischen Angaben wurden 1400 Menschen getötet, mehr als 240 weitere Frauen, Männer und Kinder wurden als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Darunter auch Menschen mit deutscher Staatsangehörigkeit. Die israelische Armee nimmt seither als Gegenreaktion den Gazastreifen unter Beschuss, um die Terrororganisation Hamas zu zerstören. Dabei wurden nach Angaben der Hamas, die sich nicht unabhängig überprüfen lassen, bereits mehr als 10.000 Menschen getötet, darunter 4234 Kinder, heißt es in einer Meldung des Magazins „Der Spiegel“ vom 8. November. Parallel kommt es im Schatten des Gaza-Krieges laut Medienberichten im Westjordanland zunehmend zu Gewalttaten durch israelische Siedler. Gleichzeitig sind laut israelischen Angaben seit Kriegsbeginn mehr als 9000 Raketen auf israelische Ortschaften abgefeuert worden. Bodentruppen der israelischen Streitkräfte sind nach eigenen Angaben zwischenzeitlich „tief“ in die Stadt Gaza vorgedrungen.

Generell, so Staudenmaier, ist sein Alltag in den letzten Wochen von deutlich mehr Kommunikation und dem Aufnehmen und Weitergeben vieler Informationen geprägt, auf allen Kanälen. „Alle paar Stunden kommen interne Sicherheitshinweise aufs Handy. Das Informationsbedürfnis der Kollegen im Homeoffice und der Ansprechpartner in der Missionsbetreuung in Deutschland muss bedient werden. Gern möchte ich aber auch die vielen besorgten privaten Anfragen, wie es mir geht und wie die Situation ist, beantworten.“

Weltweite Nachrichtenlage im Blick

Die weltweite Nachrichtenlage zum aktuellen Nahost-Konflikt müsse er ebenfalls kennen: „Was sagt die EU, was die UN, was Deutschland dazu? Unsere Gesprächspartner sind da ganz gut im Bilde.“

Polizeikollegen von Achim Staudenmaier der EU-Mission aus Kanada und den Niederlanden. (Foto: Privat )

Danach gefragt, wie er die Sicherheitslage für sich selbst einschätzt, erklärt Staudenmaier: „Die Gefährdung ist aktuell deutlich erhöht, aber auf diesem Plateau stabil und kalkulierbar. Ich fühle mich heute ausreichend sicher ‐ morgen kann es anders aussehen. Seit 30 Jahren als Polizist bewerte ich Situationsrisiken und kann rational damit umgehen. Die Gefahr in Auslandseinsätzen ist immer erhöht, aber unsere Sicherheitsabteilung hier analysiert und bewertet sie professionell.“ Nach zwei Einsätzen im Kosovo sowie in Bosnien und der Ukraine ist dieser bereits sein fünfter Auslandseinsatz.

„Normales“ Leben in Jerusalem

Die Kriegsbilder aus Gaza dürfe man nicht mit der Lage in Westjerusalem verwechseln, das seien zwei verschiedene Welten, so Staudenmaier. Jerusalem sei nach wie vor weitgehend sicher, ruhig und friedlich, der Alltag des Lebens läuft geregelt, einkaufen und anderes ist problemlos möglich, es gibt keine Engpässe.

„Aber im Gazastreifen will natürlich keiner sein. Dort ist die Lage katastrophal, das ist ein ausgewachsenes Kriegsgeschehen mit brutalen Zahlen an Toten und Verletzten, 100 Kilometer entfernt“, betont Staudenmaier.

Authentischen Erzählungen der Mitarbeiter

Obwohl der Gazastreifen räumlich und seit 2007 politisch getrennt vom Westjordanland ist, erstrecken sich die weitläufigen familiären Beziehungen der Palästinenser auf beide Gebiete. In Ramallah bekomme er vor allem durch die authentischen Erzählungen der lokalen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Mission einen Eindruck von der aktuellen Stimmung.

„Kürzlich kam unsere Reinigungskraft ganz in schwarz gekleidet zur Arbeit; sie hatte am Wochenende einen Großteil ihrer Familie verloren. Eine Übersetzerin erzählte, dass in der vergangenen Nacht zwei Söhne ihrer Freundin bei einer Protestveranstaltung ums Leben kamen. Unsere lokale Juristin berichtete mir, dass viele Verwandte der Büroleiterin einer Schweizer Organisation in Ramallah, mit der wir über eine Gesetzesreform diskutiert hatten, bei einem Bombenangriff in Gaza getötet wurden.“

Allgegenwärtige Betroffenheit

Die Betroffenheit bei seinen Gesprächspartnern sei allgegenwärtig und tiefgreifend, ihm begegne Fassungslosigkeit, Trauer, Wut und oft der Rachegedanke, berichtet Staudenmaier. „Meine israelischen Vermieter, beide über 70 Jahre alt, verzweifeln angesichts dieses Irrsinns der Gewalt ‐ auch sie haben Bekannte, die den Terrorakt der Hamas am 7. Oktober an der Grenze zum Gazastreifen erlebt haben oder dabei getötet wurden. Sie sind äußerst besorgt um die Zukunft, um das Zusammenleben im Land, und waren in den ersten Tagen nach dem fürchterlichen Angriff kaum ansprechbar.“

Dennoch habe sein Vermieter, der schon 1973 im Jom-Kippur-Krieg im medizinischen Bereich der Armee tätig war, jetzt stundenweise in einer Telefonhotline für traumatisierte Betroffene psychologisch beraten. „Eine Anfrage an ihn als Kieferchirurgen, bei der Identifizierung von Toten anhand des Gebisses zu unterstützen, lehnte er aber ab, er hält es nicht mehr aus. Seine Tochter ist als Clown-Aktivistin unterwegs ‐ momentan mit traurigem Herz“, so Staudenmaier.