Galeriekreis zeigt abstrakte und figurative Bilder

Unter dem Titel „Glücksinsel“ zeigt der Galeriekreis Leutkirch ab Sonntag, 15. Oktober, zwei konträre Ausdrucksweisen der Malerei, bei der sich Figuration und Abstraktion gegenüberstehen.

Realistisch gemalte Wegwerfartikel, wie Dosen, Flaschen oder Tüten, gemalt von Sabine Christmann, umgibt eine ästhetische Aura. Auch schwingt in ihrer Malerei auch ein poetisches Moment mit, das sich in einer zarten Schönheit jenseits aller Funktion zeigt. Ihre Arbeiten korrespondieren mit den malerischen Farbklängen aus heiteren Komplementärkontrasten von Oliver Christmann. Charakteristisch ist die Zweiteilung seiner Malflächen in leuchtende Farbstreifen und blütenartig durchzogene Zonen.

Die Ausstellung wird am Sonntag, 15. Oktober, um 11 Uhr in der Galerie im Kornhaus eröffnet. Einführende Worte zur Ausstellung spricht Dr. Barbara Renftle von der Stiftung S BC pro arte, Biberach. Für musikalische Umrahmung sorgen Maria Hartmann und Ulrike Neubacher. Geöffnet hat die Ausstellung montags von 9 bis 18 Uhr sowie mittwochs und freitags von 14 bis 18 Uhr. An Donnerstagen öffnet sie von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 19 Uhr. Samstags dürfen Besucher von 10 bis 12 Uhr kommen, sonntags von 15 bis 17 Uhr. An Allerheiligen hat die Ausstellung zudem von 15 bis 17 Uhr geöffnet.