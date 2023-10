Gaby Hauptmann liest aus ihrem neuen Roman

Aus ihrem neuesten Roman „Das größte Glück im Leben“ liest Bestseller-Autorin Gaby Hauptmann am Donnerstag, 9. November, um 19.30 Uhr im Schwörsaal des Historischen Rathauses in Leutkirch. Der Abend wird moderiert von ihrem Leutkircher Schriftsteller-Kollegen Imre Török.

Gaby Hauptmann, geboren 1957 in Trossingen, lebt als freie Journalistin und Autorin in Allensbach am Bodensee. Viele ihrer Romane sind Bestseller und wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt und erfolgreich verfilmt. Ihr erstes Jugendbuch veröffentlichte Gaby Hauptmann 1994 unter dem Titel „Alexa, die Amazone“. Bald danach erschienen ihre Bestseller „Suche impotenten Mann fürs Leben“, „Nur ein toter Mann ist ein guter Mann“, „Die Lüge im Bett“ und zahlreiche weitere Romane. Ihre Bücher sind in über 35 Ländern übersetzt, viele ihrer Plots wurden auch verfilmt.

In ihrem aktuellen Roman kämpft Töpferin Maike um ihre Existenz und ihr Elternhaus in Timmendorfer Strand. Die Protagonistin liebt ihr kleines, von Rosen umranktes Elternhaus. Und obwohl es komisch klingt, fühlt sie, dass auch das Haus sie liebt. Seit ihrer Trennung lebt sie dort allein in einer idyllischen Sackgasse. Nicht ganz allein, denn mit ihren Nachbarn bildet sie eine verschworene Gemeinschaft. Bis ein Immobilienmakler ein Auge auf ihr Häuschen wirft ‐ ihm ist jedes Mittel recht, um sein Ziel zu erreichen. Und er scheint zu wissen, dass Maike als Töpferin kaum Einnahmen hat. „Wie aus einem vermeintlichen Unglück Glück entstehen kann, das erzählt niemand besser als Gaby Hauptmann!“, heißt es in einer Ankündigung des Verlages.

Seit 2001 lädt die Stadtverwaltung Leutkirch das literaturinteressierte Publikum zu Lesungen bekannter Schriftstellerinnen und Schriftsteller ins Rathaus ein. Bei freiem Eintritt und freien Getränken. „Literatur im Rathaus“ ist eine originäre Veranstaltungsreihe, die auf Initiative des Schriftstellerverbands (VS) vor 40 Jahren in Baden-Württemberg eingeführt wurde. Die Reihe möchte beitragen zum Dialog zwischen Kunst und Kommunalpolitik. In Leutkirch gastierten in dieser Reihe viele arrivierte Autorinnen und Autoren wie Tanja Kinkel, Thea Dorn, Vea Kaiser, Ingo Schulze, Peter Prange oder Eva Menasse, die als führende Intellektuelle die (kultur-)politischen Diskurse aktiv bereichern und mit zahlreichen Literaturpreisen ausgezeichnet worden sind.