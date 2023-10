Auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Steinbeisstraße ist am Sonntag gegen 13.45 Uhr eine 64-jährige Fußgängerin von einem Pkw erfasst worden. Das teilt die Polizei mit. Ein 39 Jahre alter Honda-Fahrer übersah die Frau beim Zurücksetzen und stieß mit dem Heck seines Fahrzeugs gegen sie. Ein Krankenwagen brachte die Leichtverletzte in ein Krankenhaus. Wegen des verkaufsoffenen Sonntags war der Parkplatz zur Unfallzeit gut besucht. Sachschaden entstand keiner.