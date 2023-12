Fußgängerin bei Unfall verletzt

Eine 56-jährige Fußgängerin musste laut Polizeibericht nach einem Verkehrsunfall am Dienstagabend auf der Kreisstraße zwischen Auenhofen und Altmannshofen von einem Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein 30 Jahre alter Ford-Fahrer bemerkte die Frau und ihren Begleiter am Fahrbahnrand offensichtlich zu spät und touchierte die 56-Jährige mit dem Außenspiegel seines Wagens. Die Frau stürzte und zog sich dabei eine mittelschwere Verletzung zu. An dem Pkw entstand Sachschaden in Höhe von rund 3500 Euro.