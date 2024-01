Besondere Ehre für die Leutkircher Bürgerstiftung: Zum Zehn-Jahr-Jubiläum hatten Erich Fürst von Waldburg zu Zeil und Trauchburg und seine Gattin Fürstin Mathilde rund 50 Vertreter der Stiftung auf Schloss Zeil eingeladen. Die Besucher erhielten von Fürst von Waldburg-Zeil persönlich eine kleine Führung durch Teile des Anwesens. Bei einer Gesprächsrunde im Rittersaal richtete der Gastgeber, der sehr selten in der Öffentlichkeit auftritt, dann auch einen deutlichen Wunsch an die Leutkircher Unternehmen.

Unzählige Jagdtrophäen sind in einem der Gänge auf Schloss Zeil zu finden. (Foto: Simon Nill )

Kunstvolle Räume und Gänge mit Holzdecken, Vertäfelungen, besonderen Schränken, Gemälden, Stuckdecken oder Jagdtrophäen - die kurze Führung von Fürst von Waldburg-Zeil durch nicht öffentlich zugängliche Bereiche des Schlosses bietet dem Betrachter ein beeindruckendes Bild. „Die Einladung ist eine ganz besondere Ehre und unglaublich großzügig“, sagt Rosemarie Miller-Weber, Vorsitzende der nun seit zehn Jahren bestehenden Bürgerstiftung.

Not vieler Menschen könnte steigen

Fürst von Waldburg-Zeil selbst ist nicht nur ein großer Gönner der Stiftung, sondern auch Gründungsstifter und Stiftungsrat. Bei einer kurzweiligen Gesprächsrunde im Rittersaal - moderiert von Karl-Anton Maucher - erklärte der Gastgeber: „Die Bürgerstiftung bietet eine Plattform, um sich um Dinge zu kümmern, die vor der eigenen Haustür liegen.“ Fürst von Waldburg-Zeil geht davon aus, dass die Not vieler Menschen - auch in Leutkirch - steigen wird.

Katrin Hegele (Klarinette) und Jakob Veser (Gitarre) sorgen für die musikalische Umrahmung. (Foto: Simon Nill )

Gerade vor diesem Hintergrund würde er sich in Bezug auf die Bürgerstiftung „mehr Unterstützung von Unternehmen wünschen“. Schließlich gehöre Leutkirch mit seinen vielfältigen Betrieben „nicht zu den ärmsten Städten“.

Ein Herzensprojekt

Ebenfalls auf dem Gesprächspodium: Rosemarie Miller-Weber, die vor zehn Jahren - laut OB Hans-Jörg Henle „unheimlich hartnäckig“ - die Gründung der Stiftung vorangetrieben hat. „Es ist unglaublich, was bis heute geschaffen wurde“, sagt die Vorsitzende. Es habe unzählige tolle Aktionen für Leutkircher aller Altersklassen gegeben. Ein neues Projekt liegt ihr besonders am Herzen: Einen Mittagstisch zu schaffen, der ältere und einsame Menschen zusammenbringt.

Die Besucher werden im Rittersaal empfangen. (Foto: Simon Nill )

Auch Miller-Weber ist sich sicher, dass die Not „vor der eigenen Tür“ größer ist, als viele zunächst annehmen. Denn: „Armut leidet stumm.“ Deshalb plädiert sie dafür, dass die Menschen ihre Spenden für Projekte vor Ort einsetzen.

„Segen für die Stadt“

Als einen „Segen für die Stadt“ beschreibt indes Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle die Bürgerstiftung. Er fungiert gleichzeitig als Vorsitzender des Stiftungsrats und lobte die Entwicklung in den vergangenen zehn Jahren, die er in dieser Form zu Beginn für „nicht vorstellbar“ hielt. Als eines der großen Zukunftsthemen beschreibt Henle die älter werdende Gesellschaft - in Verbindung mit dem Mangel an Pflegekräften. An dieser Stelle könne die Bürgerstiftung durch ehrenamtliche Unterstützung „viel gutes bewirken“, ist sich das Stadtoberhaupt sicher.

In mehreren Räumen gibt es kunstvolle Stuckdecken. (Foto: Simon Nill )

Auch Heidemarie Geiger, Vorsitzende der Stifterversammlung, hob bei der Gesprächsrunde die Bedeutung der Hilfsaktionen hervor. Besonders am Herzen liegen ihr die Projekte mit Kindern. Musikalisch umrahmt wurde der offizielle Teil des Besuchs von Katrin Hegele (Klarinette) und Jakob Veser (Gitarre). Einen weiteren Schwerpunkt des Abends bildete der gemeinsame Austausch bei Speis und Trank.