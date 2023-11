Fünf Wochen lang Eislaufbahn in Leutkircher Altstadt

Zwischen dem 30. November und dem 7. Januar 2024 kann man auf dem Leutkircher Marktplatz Schlittschuhlaufen. Nachdem der Gemeinderat im Sommer einstimmig grünes Licht für das Projekt gegeben hat, hat die Stadt zwischenzeitlich eine synthetische Eisbahn gekauft, die in diesem Zeitraum in Betrieb sein wird, wie Thomas Stupka von der Stadtverwaltung berichtet.

Täglicher Betrieb

Beim ein oder anderen dürfte die Vorfreude auf den Leutkircher Weihnachtsmarkt und die anschließende Adventszeit in diesem Jahr vermutlich noch etwas größer als sonst sein. Denn zeitgleich mit dem Weihnachtsmarkt öffnet erstmals auch die neue Eislaufbahn mitten in der Leutkircher Altstadt. Bis zum Dreikönigs-Wochenende wird die Bahn dann durchgehend in Betrieb sein, so Stupka, der bei der Verwaltung für das Projekt zuständig ist.

Gekauft hat die Stadt dafür eine Eisbahn der Firma Xtraice. Die synthetische Eisbahn ist etwa 16 auf zehn Meter groß, hat also eine Fläche von rund etwa 160 Quadratmetern, erklärt Stupka. Xtraice ist laut eigenen Angaben führender Anbieter synthetischer Eisbahnen in Deutschland. Zum Kundenkreis gehören demnach vor allem Kommunen und Werbegemeinschaften, die so ihren Weihnachtsmarkt bereichern oder die Innenstadt beleben wollen.

Vorbild Sigmaringen

Eine vergleichbare Bahn ohne Eis stand vergangenen Winter auch in Sigmaringen. Stupka war zusammen mit anderen Leutkirchern vor Ort, um sich dort ein Bild zu machen.

Es gab viel Betrieb. Die Bahn hat gut funktioniert und für eine enorme Belebung der Stadt gesorgt, blickte Stupka bei der sommerlichen Debatte im Rat auf den Besuch zurück.

Kurz kam dabei auch die Überlegung auf, eine Bahn erst einmal zu mieten. Das wurde aber wieder verworfen.

„Die Bahn wurde gekauft. Dies wurde vom Gemeinderat als günstigere Variante als die Miete gesehen, die ‐ mit Transportgebühren et cetera ‐ bei etwa 30.000 Euro für vier Wochen gelegen hätte“, erklärt Stupka. Die Bahn habe nun 65.000 Euro gekostet. „Darin enthalten ist alles, was für einen Betrieb notwendig ist, wie zum Beispiel 80 Paar Leihschlittschuhe, Banden, Schlittschuh-Schleifgeräte, Reinigungsmaschine, Montagehilfe des Herstellers und weiteres.“

Durchgängige Bewirtung

Während des Betriebs werde es an der Bahn eine Bewirtung geben. „Es wird, Stand jetzt, ein Gastronom (Blauer Affe) sein, der die ganze Zeit ein Angebot bietet“, so Stupka dazu. Zusätzlich zur Hütte des Gastronomen wird es eine „Vereinshütte“ geben, die Vereine an den Wochenenden oder anderen gewünschten Tagen zusätzlich bewirtschaften können. „Erste Vereine haben sich bereits gemeldet“, erklärt er. Sollten sich weitere Vereine direkt angesprochen fühlen, könnten diese sich natürlich gerne bei ihm oder bei Tobias Pflug vom Wirtschaftsbund melden.

Die Bahn könnte, so die Stadtverwaltung im Sommer, etwa vormittags auch von Schulen, Kindergärten und Vereinen genutzt werden. Außerdem seien Aktionen wie Eisstockschießen, Eisdisco oder Mottotage denkbar. Auf die Frage, wie weit man bei diesen Punkten in der konkreten Planung aktuell ist, erklärt Stupka, dass es ein umfangreiches Rahmenprogramm geben werde, das derzeit aber noch ausgearbeitet werde.

Suche nach Saisonkräften läuft

„Auch werden wir noch auf Schulen und Kindergärten zugehen, allerdings hängt dies noch davon ab, wie viel Personal wir für den Betrieb der Bahn gewinnen können“, so Stupka. Sobald das feststeht, könne man entsprechende Angebote machen. Derzeit sei man noch auf der Suche nach weiteren Saisonkräften, für den Bereich Kasse und Schlittschuhverleih.

Positiv sei, dass sich die Stadt mit dem Begleitprogramm erfolgreich für eine Landesförderung beworben habe, wodurch eine Förderung von bis zu 40.000 Euro möglich sei. Außerdem, so Stupka beim Blick auf die Finanzen, sei man auf Leutkircher Unternehmen zugegangen, Sponsoring-Möglichkeiten würden es etwa über Bandenwerbung geben. „Die Rückmeldungen hier sind bisher sehr gut.“