Führungen in Leutkirch sind sehr beliebt

Die Leutkircher Touristinfo bietet ganzjährig viele verschiedene Stadt- und Themenführungen an. Neben den öffentlichen Terminen können Führungen auch von Gruppen zu einem beliebigen Zeitpunkt gebucht werden. Aktuelle Zahlen zeigen, wie beliebt die spannenden Geschichten rund um Leutkirch sind.

In den letzten Jahren stieg das Interesse an Stadt- und Themenführungen stetig, weshalb auch das Angebot kontinuierlich erweitert wurde. Bei der klassischen historischen Stadtführung nahmen im vergangenen Jahr an 20 öffentlichen und 45 von Gruppen gebuchten Terminen insgesamt etwa 900 Gäste teil.

Die kulinarische Kostprobenführung „Leutkircher Probiererle-Tour“ weckte das Interesse vieler Gäste und Einheimischen. Fast alle der sechs Termine waren ausgebucht. Rund 85 Feinschmecker „probierten“ typische Allgäuer Spezialitäten.

Für die kleinen Gäste wurde eine Familienführung durch die Altstadt entwickelt. Bei neun öffentlichen und vier Gruppenführungen lernten über 100 Kinder und Erwachsene Leutkirch spielerisch kennen. Fast 300 Teilnehmer gingen bei der naturkundlichen Familienführung mit Ranger Tobias Boneberger auf Entdeckungstour zu den Wasserbüffeln.

Besonders stark frequentiert waren die teilweise erstmalig angebotenen Sonderführungen. Zu Ostern durften knapp 30 Gäste nach einer spielerischen Stadtführung ein Osternest suchen. Gruselig wurde es bei der ausgebuchten Halloween-Führung. Bei den Sonderführungen rund um den Nikolaustag durften 50 Teilnehmer den Nikolaus bei seinem Rundgang durch die Stadt begleiten.

Während der Adventszeit wurden zwei gemütliche Spaziergänge durch die beleuchtete Altstadt und eine Weihnachtsmarktführung angeboten. Insgesamt nahmen rund 1500 Personen an einer Führung in Leutkirch in 2023 teil.

Die neue „Leutkircher Lauschtour“, eine virtuelle Stadtführung, mit der sich die Altstadt zu jeder Zeit via Smartphone selbstständig erkunden lässt, hat das vielfältige Führungsangebot ergänzt. Bereits 600 Mal wurde die Leutkircher Lauschtour heruntergeladen.

