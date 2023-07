Froh herbei — wolkenfrei: Das Leutkircher Kinderfest ist eröffnet

Das 213. Leutkircher Kinder– und Heimatfest hat offiziell begonnen. Die Eröffnung fand am Samstagnachmittag auf dem Kornhausplatz statt.

Kinder spielten dabei natürlich die Hauptrolle. Charlotte Müller und Alexander Reutlinger von der Grundschule Gebrazhofen trugen das Kinderfestgedicht vor. Danach sang der Schülerchor der Grundschule Oberer Graben die Kinderfestlieder „Froh herbei — wolkenfrei“ und „Ja, heut ist Kinderfest“. Unterstützt wurde er von der Stadtkapelle Leutkirch, die später auch den Leutkircher Festmarsch, komponiert 2016 anlässlich des 1250–Jahr–Jubiläums, und zur Hockete spielte. Eine kleine Delegation des Gemeinschaftsschule Leutkirch zeigte einen Ausschnitt aus ihrem Kinderfesttheater.

Aus den Partnerstädten

Bernhard Göser, Vorsitzender des Kinderfestausschusses, und Oberbürgermeister Hans–Jörg Henle hatten zuvor die vielen Besucher begrüßt. Beide freuten sich besonders über die Gäste aus den Partnerstädten Castiglione, Bédarieux, Lamalou und Hérépian, die Henle sogar auf Italienisch beziehungsweise Französisch begrüßte.

Beide Redner hielten sich angesichts der drückenden Hitze (es herrschten 32 Grad Celsius im Schatten) kurz, nahmen sich aber trotzdem die Zeit die „mit viel Freude in vielen Stunden“ (Göser) geleistete Arbeit der zahlreichen Engagierten im Vorfeld hervorzuheben. Henle erwähnte besonders den Bauhof, der nach dem Sturm in der Nacht zum Mittwoch alle Hände voll zu tun hatte, um den Festplatz auf der Wilhelmshöhe wieder herzurichten.

Fanfarenstöße eines Trios vom Fanfarenzug Leutkirch hatten die Eröffnung angekündigt, das Heimatglöckchen vom Bockturm verkündete danach der ganzen Stadt, dass das Kinderfest begonnen hat.

Das Kinderfesttheater

Bereits am Freitag hatte das Kindesfesttheater die erste von insgesamt vier Aufführungen. Mal berührend, mal mitreißend und besinnlich: Auf alle Fälle hat das Kinderfesttheater „Der Tag, als der Zirkus verboten werden sollte“ von Eva Württemberger endlich nach Corona wieder die Herzen aller Besucher angesprochen. Und das dank einer großartigen Leistung aller Akteure auf, hinter und vor der Bühne, unter der Gesamtleitung von Cordula Homanner.

Wie zudem märchenhaft schön und auffordernd ist dabei die Botschaft des Musicals: Wenn wir entschlossen zusammenstehen, können wir viel für eine bessere Zukunft bewegen: Zauberhaft mit der Kreativität der Kinder, die uns zum Finale aber auch die berechtigte Frage stellen: „Sag‘ mir, wo ist unser Platz auf dieser Welt?“

Weitere Aufführungen gibt es am Samstag, 15. Juli, und Montag, 17. Juli, jeweils um 19 Uhr, sowie am Sonntag, 16. Juli, 15 Uhr, in der Festhalle. Karten gibt es noch für alle drei Vorstellungen jeweils an der Tageskasse.

Das Wochenendprogramm

Das weitere Programm an diesem Wochenende, Samstag ab 20 Uhr Festtreiben auf der Wilhelmshöhe. — Sonntag, 8.50 Uhr Internationaler Allgäulauf um den Pokal der „Schwäbischen Zeitung“ auf der Wilhelmshöhe; 10 Uhr Ökumenischer Gottesdienst in der Dreifaltigkeitskirche; 10.45 Uhr Frühschoppen mit den Achtaler Musikanten auf der Wilhelmshöhe; 11.15 Uhr Standkonzert mit der französischen Stadtkapelle auf dem Marktplatz; 13 Uhr Spiele und Basteln; 14 Uhr Bungee–Trampolin und Hüpfburg sowie Unterhaltungsmusik mit den Heggelbacher Stadelmusikanten auf der „Wille“; 14, 15.30 und 17 Uhr Zaubershow auf der Wilhelmshöhe; 14.30 Uhr Musiktour durch Leutkircher Senioreneinrichtungen; 17.30 Uhr Unterhaltungsmusik mit „Allgäu Sound“ sowie 20 Uhr Party mit „Only For Tonight“ auf der Wilhelmshöhe; 19 Uhr: Konzert des Kammerchors Cantabile mit „Musik und Poesie“ im Cubus beim Gymnasium.