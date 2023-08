„Friedensglocke“ hält in Isny und Leutkirch

Der Verein Friedensglocken ist noch bis 25. August auf 468 Kilometern durch Bayern und Baden–Württemberg unterwegs um für den Frieden zu werben. Dabei machen die Verantwortlichen am Samstag, 19. August, in Isny, und am Montag, 21. August, in Leutkirch Halt.

Das Markenzeichen, des 2019 von Pferdefreunden gegründeten Vereins, sind Pferdekutschentrecks, die die vereinseigene, aus Militärschrott gegossene Friedensglocke, mit sich führen. Ziel ist es, unabhängig von Religion, Hautfarbe, Herkunft und politischer Ausrichtung darauf aufmerksam zu machen, dass Frieden keine Selbstverständlichkeit ist und nur Menschen es in der Hand haben, diesen zu bewahren. Mit dabei „Passelande“, ein Musik– und Theaterprojekt, das sich in Tradition der Barden versteht und auch diesen Treck mit Musik unterstützen wird.

Abendlicher Besuch beim Lager — jeweils ab 20 Uhr — , wo man das Projekt kennenlernen kann, sind immer willkommen. Der Tross befindet sich am Samstag, 19. August, in Isny beim Reit– und Fahrverein Isny–Rohdorf. Am Montag, 21. August, in Leutkirch ist die Gruppe beim Verein Leutkirch Diepoldshofen zu Gast.

Friedensglockenpferdetrecks sind Abenteuer. Jeden Tag gibt es neue Herausforderungen, neue Erlebnisse mit Natur, Mensch, Pferd und Frieden, die vom Treck, dessen Teilnehmer aus ganz Deutschland zusammenkommen, auch zwischenmenschlich gemeistert werden müssen. Dabei wird täglich neu die Frage beantwortet, wie Menschen mit dem Thema Frieden umgehen. Die Veranstalter fordern auf, Teil der Botschaft, die 2025, 80 Jahre nach Beendigung des Zweiten Weltkrieges auf 4800 Kilometern von Berlin nach Jerusalem getragen werden soll, zu werden.