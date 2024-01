„Das Häs hat mir einfach gefallen“, erinnert sich Benjamin Milde an die Zeit, als er sich entschloss, Mitglied bei den „Weberknechten“ zu werden. Seine Familie, seit Jahren fest verankert bei den „Katzen“ der Nibelgauer Narrenzunft, sollte überrascht werden. Er wollte seinen eigenen „närrischen“ Weg gehen und entschied sich für die „Weberknechte“.

Heute ist er seit zehn Jahren dabei und Gruppenführer der kleinsten Maskengruppe der Narrenzunft. „Es ist schön, mit dem Häs durch die Straßen zu laufen, Späße zu machen, den Leuten was zu geben“, schwärmt der Leutkircher. Nicht zuletzt die Brauchtumspflege spielt für ihn dabei eine große Rolle.

Gruppe ist gewachsen

Dieses Jahr feiern die „Weberknechte“ ihr 30-jähriges Bestehen. Waren es zu Beginn 20 erwachsene Mitglieder und sechs Kinder, so springen heute 35 Narren aus drei Generationen mit, berichtet Walter Braun stolz. Zusammen mit Karl-Heinz Wipper, Hubert König und Schorsch Riedle gehört er zum Gründungsteam der neuen Gruppe.

Die Narrenkarriere des 64-jährigen Leutkirchers kann sich sehen lassen. Bereits mit 15 Jahren trat er bei den „Bajazzos“ ein. Er erinnert sich:

Früher war es schwierig, in eine Gruppe der Zunft zu kommen. Ich war zu jung und brauchte deshalb einen Paten. Benjamin Milde

Er hatte Glück und fand in Bäckermeister Erich Geislinger einen Erwachsenen, der die Verantwortung für den Jugendlichen während der Narrensprünge übernahm. 1981 wechselte Braun dann zu den „Schalmeien“, um schließlich 1994 die „Weberknechte“ zu gründen. „Ich hatte einfach Lust, etwas ganz Neues zu machen“, erklärt Braun, der im Jubiläumsjahr nun für 50 Jahre Vereinsmitgliedschaft geehrt wird.

Kreativität war gefragt

Die Idee zu den „Weberknechten“ stamme ursprünglich von Schorsch Riedle, erinnert sich Braun. Ein Blick in die Historie der Stadt Leutkirch führte ins Mittelalter. „Im 16. Jahrhundert waren die Weber die weitaus stärkste Zunft in der Stadt. Von rund 2000 Einwohnern waren es zeitweise über 200 Weber. Da das Geschäft gut lief, machten sie durch die zu zahlende Reichssteuer aus Leutkirch eine wohlhabende Stadt.“ So lag es nahe, eine so wichtige Handwerkszunft als Motiv für die neue Narrengruppe der Stadt zu wählen.

Jetzt war Kreativität gefragt. Was für eine Figur sollte ein solcher „Weberknecht“ sein? „Ein lustiger Geselle, der als Gehilfe der Weber von Haus zu Haus geht und Botengänge erledigt. Seine Aufgabe ist es, die fertigen Leinen und sonstigen Materialien der Weber auszutragen. Mit seiner wohlklingenden Schelle kündigt er sich an und sorgt mit seinen Späßen und seinem sonnigen Gemüt überall für gute Laune“, erläutert Walter Braun.

Wie sollte das Häs aussehen?

Wie sollte das Häs aussehen? Beim Zunftmeisterempfang in Scheidegg entstanden mithilfe von Kirchenmaler Herbert Mayer, damals Brauchtumer des alemannischen Narrenrings, erste Entwürfe. Auf den weißen Papiertischtüchern der Gaststätte hielten die „Narren“ ihre Ideen fest. Walter Braun erinnert sich schmunzelnd:

Am Ende des Abends war der ganze Tisch vermalt. Wir haben die Tischdecken einfach mitgenommen und unsere Ideen daheim weiter entwickelt. Walter Braun

“, erinnert sich Walter Braun schmunzelnd. Schneidermeister Riedle fertigte schließlich den Schnitt für das Kostüm und setzte den Entwurf in die Tat um.

Das Häs des Weberknechts besticht durch die leuchtenden Farben. Die warmen Rot-, Braun-, Blau- und Grüntöne auf dem hell getünchten weißen Leinenstoff wirken freundlich und passen perfekt zur Figur des lustigen Gesellen. Im Gegensatz zu den eher unheimlichen Hexen voll dunkler Magie sollte der Weberknecht „ganz bewusst eine Weißnarrenfigur sein, freundlich und hell“, betont Braun.

Ideal zum Herumwirbeln

Um den Bezug zum Weber-Handwerk herzustellen, sind auf dem weißen Stoff von Hose, Kittel und Kopftuch typische Werkzeuge der Weber aufgenäht, wie zum Beispiel ein Spinnrad, Garnrollen oder das Schiffchen für den Webstuhl. Das große Flachsmesser, das der Weberknecht beim Umzug mit sich führt, wurde erstmals von Schreiner Rolf Hegele entworfen und gefertigt. „Für die Kinder gibt es kein Messer“, betont Benjamin Milde, sondern einen kleinen Holzpflock, an dem ein Flachsbüschel befestigt ist - ideal zum Herumwirbeln beim Umzug.

Eine wichtige Rolle spielt auch die Maske des Weberknechts, die seit jeher von Martina Merz entworfen und gefertigt wird. Nach Vorlage eines Gipsabdrucks schnitzt und bemalt sie die Holzmasken für die Weißnarren. Das offene, schelmische Lächeln des Maskengesichts unterstreicht den freundlichen Charakter der Figur.

„Wir sind ein toller Verein“, schwärmt Walter Braun. „Die fünfte Jahreszeit gehört für uns einfach dazu.“ Gruppenführer Benjamin Milde plant schon für die Zukunft: „Über Nachwuchs würden wir uns freuen, egal, ob jung oder alt.“