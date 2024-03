Die Freien Wähler in Leutkirch haben ihre Kandidaten für die im Juni anstehende Gemeinderatswahl nominiert. „Es ist eine gute und sehr vielfältige Liste zusammengekommen“, verkündete der Vorsitzende Walter Braun bei der Nominierungsversammlung am Donnerstagabend. 21 Bewerber konnten gefunden werden, bis zu 26 wären möglich gewesen. Einziges Manko: der geringe Frauenanteil.

Mit drei Personen sind die Freien Wähler derzeit im Leutkircher Gemeinderat vertreten. Sie hoffen darauf, ihren Sitzanteil ab Sommer deutlich erhöhen zu können. Walter Braun geht jedenfalls davon aus, dass die Chancen dafür recht gut stehen. „Es zeichnet sich ein Umbruch ab“, ist er sich sicher. Denn: Einige Kandidaten aus anderen Fraktionen, die nach Einschätzung von Braun bei vergangenen Wahlen viele Stimmen gesammelt haben, treten im Juni nicht mehr an.

Sieben Bewerber aus Teilorten

„21 Kandidaten sind eine gute Geschichte“, sagte der Vorsitzende der Freien Wähler bei der Nominierung. Zufrieden ist er überwiegend auch mit der „Durchmischung“. Gemeint ist damit zum Beispiel, dass sieben Kandidaten aus Teilorten stammen, dass es jüngere sowie auch ältere Anwärter gibt (das Durchschnittsalter liegt bei 46 Jahren) oder dass die Berufe der Bewerber ein breites Spektrum abdecken. Zudem sind auch mehrere Kandidaten mit einem Migrationshintergrund dabei.

„Wir hätten uns einen größeren Frauenanteil gewünscht.“ Walter Braun

Weniger ausgewogen ist die Liste mit Blick auf die Geschlechter. So sind darauf lediglich drei Frauen zu finden. „Wir hätten uns einen größeren Frauenanteil gewünscht“, sagt Braun. Man habe vieles versucht, es sei allerdings nicht gelungen, weitere Zusagen zu erhalten.

Beim Blick auf die Kandidaten der Freien Wähler sind neben den bisherigen Mandatsträgern einige bekannte Gesichter zu finden. So etwa die Geschäftsleute Maisam Vatanpoor (Zimt&Zucker, Bäckerei Wandinger) und Lorenz Fessler (Friseursalon). Auch der Leutkircher Narrenpräsident Thomas Blum oder Selda Arslantekin, die sich seit vielen Jahren für die Belange von Menschen mit Behinderungen einsetzt, sind in der Allgäu-Stadt zum Beispiel keine Unbekannten.

Jüngster Kandidat ist 16 Jahre alt

Mit Valentin Künst ist der jüngste Bewerber erst 16 Jahre alt. Er will unter anderem verhindern, dass Politik für die Jugend ausschließlich von „alten Menschen“ gemacht wird. Viele der weiteren Kandidaten wollen sich stark für eine Verbesserung der Situation in der Altstadt einsetzen - und diese in erster Linie für Familien attraktiver gestalten. Zudem stehen gute Lösungen in Verkehrsfragen bei vielen Bewerbern weit oben auf der Agenda.

Aber auch andere Themen liegen den einzelnen Kandidaten am Herzen. So will sich zum Beispiel Klaus Gaile, der sich selbst als „Vereinsmeier“ bezeichnet, unter anderem für kleinere Vereine und den Abbau von Bürokratie einsetzen. Alexander Kainz will der Mehrgenerationen-Wohnungsbau vorantreiben und Peter Fischer ist es ein Anliegen, dass in der Stadt die Bedürfnisse auf dem Land wahrgenommen werden.

Walter Braun betonte am Donnerstag noch einmal, dass sich die Freien Wähler in Leutkirch deutlich von der politischen Partei der Freien Wähler distanziere. „Wir sind nicht die Partei“, unterstrich er. Generell wolle die Wählervereinigung die „gute Entwicklung der Stadt Leutkirch weiter voranbringen“.

Kandidaten in der Übersicht

Für die Freien Wähler Leutkirch kandidieren für den Gemeinderat: Selda Arslantekin, Gisela Künst, Fariba Vatanpoor, Thomas Blum, Walter Braun, Markus Brutscher, Stefan Buck, Lorenz Fessler, Peter Fischer, Klaus Gaile, Franz Häge, Alexander Kainz, Philipp Künst, Valentin Künst, Alexander Notz, Patrick Pflug, Michael Schäffeler, Sven Stöckle, Volker Ulrich, Maisam Vatanpoor und Florian Zeh.

Kandidaten für den Kreistag

Ebenfalls bei der Nominierungsversammlung haben die Freien Wähler ihre Kandidaten für die anstehende Kreistagswahl bestimmt: Selda Arslantekin, Thomas Blum, Walter Braun, Stefan Buck, Gisela Künst, Philipp Künst, Achim Neumann, Sven Stöckle und Maisam Vatanpoor.