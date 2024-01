Kommunalwahl, OB-Wahl, Europawahl - der 9. Juni ist für die Leutkircher ein ganz besonderer Sonntag. Dann können die Bürger mit ihren Stimmen gleich mehrere Weichen für die Zukunft stellen. Unter anderem wird der Leutkircher Gemeinderat neu zusammengestellt. Bei den Parteien und Wählervereinigungen haben die Vorbereitungen dafür bereits vor vielen Wochen begonnen.

Die CDU, das Grüne Bürgerforum Leutkirch, die Unabhängigen, die Freien Wähler, die SPD, die FDP und möglicherweise auch die AfD wollen Listen mit ihren Kandidaten aufstellen. Die „Schwäbische Zeitung“ hat unter anderem nachgefragt, wie schwer die Suche nach geeigneten Personen ist, wann die Kandidaten präsentiert werden sollen und wie „ausgewogen“ die Listen bislang sind.

CDU

„Unsere Liste ist mittlerweile sehr gut besetzt, und es sind nur noch wenige Plätze frei“, führt Waldemar Westermayer als CDU-Fraktionsvorsitzender aus. „So richtig“ habe die Kandidatensuche nach den Sommerferien begonnen, wobei es bereits zuvor einige Zusagen gegeben habe, erklärt der Stadtverbandsvorsitzende Markus Posch. Die Kandidaten sollen am 5. März bei einer öffentlichen Veranstaltung nominiert werden.

Uns war es sehr wichtig, eine ausgewogene Liste in den Bereichen Stadt/Land, männlich/weiblich, jünger/älter und ein breites berufliches Spektrum zusammenzustellen. Markus Posch

Weil mit Renate Falter, Joachim Krimmer und Alois Peter drei Gemeinderäte der CDU-Fraktion nicht mehr antreten würden, hätten die neuen Bewerber gute Chancen, gewählt zu werden.

Im Vergleich zu vergangenen Wahlen sei es nicht so schwierig gewesen, die Liste aufzustellen. „Wir haben auch einige Absagen bekommen; die Hauptgründe waren berufliche Belastung oder die familiäre Situation. Es gab auch wenige, denen diese öffentliche Aufgabe zu anspruchsvoll ist“, erklärt Posch. Die CDU stellt mit acht Sitzen aktuell die größte Fraktion im Leutkircher Gemeinderat.

Grünes Bürgerforum Leutkirch

Das Bürgerforum – bisher mit sieben Sitzen im Rat vertreten – und der relativ neu gegründete Leutkircher Ortsverein der Grünen machen bei der anstehenden Kommunalwahl gemeinsame Sache. So haben sich die Verantwortlichen darauf verständigt, unter dem Namen „Grünes Bürgerforum Leutkirch“ mit einer gemeinsamen Kandidatenliste an den Start zu gehen.

Anfang Oktober sei damit begonnen worden, Bürger gezielt auf eine mögliche Kandidatur anzusprechen, teilt Klaus Wellmann, Vorsitzender des Bürgerforums, mit. „Wir sind bei unseren Bemühungen derzeit gut unterwegs, aber noch nicht am Ziel.“ Bei Gesprächen mit potenziellen Kandidaten sei eine „große Zustimmung zu unseren kommunalpolitischen Zielen“ zu spüren. Es bedarf allerdings „ausführlicher Gespräche und Informationen“, um Bürger zu einer Kandidatur zu bewegen.

Anspruch und Ziel ist es nach Angaben von Wellmann, viele junge Kandidaten und viele Frauen auf der Liste zu präsentieren „und dabei die Erfahrung bisheriger Kandidaten mit einzubeziehen“.

An genau dieser Ausgewogenheit werde derzeit gearbeitet. Mitte Januar soll dann ein „überzeugendes Team“ beisammen sein.

Die Unabhängigen

Die Unabhängigen, die derzeit mit sechs Sitzen im Gemeinderat vertreten sind, befinden sich nach Angaben des Fraktionsvorsitzenden Bernd Schosser derzeit „mitten in der Findungsphase“. Wichtig ist den Unabhängigen – neben einer guten Liste – vor allem, dass es gelingt, mit den Leutkircher Bürgern in den Dialog zu treten. „Hier sind wir auf einem guten Weg“, erklärt Schosser. Zudem will die Wählervereinigung ihr „gutes Team aus Unterstützern und Freunden“ weiter ausbauen.

Der Wunsch der Unabhängigen ist es, eine volle Liste mit 26 Kandidaten präsentieren zu können. Wann die Bewerber bekannt gemacht werden, steht indes noch nicht fest. „Der letzte mögliche Termin dafür wäre Mitte März“, so Schosser. Ein zu langer Wahlkampf ermüde sowohl die Wähler als auch die Kandidaten.

Da die Unabhängigen nur auf kommunaler Ebene arbeiten und keine Partei, sondern politische Kraft sind, fällt es uns leichter, mit Personen ins Gespräch zu kommen. Bernd Schosser

Es gebe viele Menschen, die zu Themen der Stadt Leutkirch eine Meinung und Fachwissen haben. „Das ist interessant, und es ist wichtig, zuzuhören“, erklärt Schosser.

Freie Wähler

Auch die Freien Wähler sind in diesen Tagen mit der Suche nach geeigneten Kandidaten beschäftigt. „Das klappt auch ganz gut“, erklärt deren Vorsitzender Walter Braun. Er geht davon aus, dass die Liste mit 26 Bewerbern voll wird.

Wichtig ist der Wählervereinigung, auch zahlreiche jüngere Kandidaten und Frauen zu finden. „Das ist nicht ganz einfach, aber wir sind dran“, meint Braun dazu. Generell ist es seiner Einschätzung nach im Vergleich zu vergangenen Kommunalwahlen eher etwas leichter, gute Bewerber zu finden. Einige seien auch von sich aus auf den Vorsitzenden zugekommen.

Begonnen hatte die Kandidatensuche bei den Freien Wählern Anfang September. „Richtung März“ soll die Liste dann auch der Öffentlichkeit vorgestellt werden.

SPD

„Wie vor jeder Wahl gestaltet sich die Suche nicht leicht“, teilt Jochen Narr, SPD-Fraktionsvorsitzender, mit. Seit Monaten gehen die Verantwortlichen auf Menschen zu, die zum sozialen Profil der SPD passen könnten. Bei Absagen seien die Gründe dafür vielfältig.

Dazu zähle vor allem fehlende Zeit und generell wenig Interesse an der Kommunalpolitik. Immer wieder bekommen die Verantwortlichen im Ortsverein laut Narr aber auch zu hören: „Das, was ihr im Gemeinderat macht, finde ich schon gut, aber die SPD in Berlin ...“

Das Ziel des SPD-Ortsvereins ist es, 14 Kandidaten zu finden, „damit wir die Chance auf zwei Sitze haben“. Auch bisher ist die Partei mit zwei Sitzen im Gemeinderat vertreten. „Bisher haben wir zu wenig“, sagt Narr klipp und klar. Erfreulich sei aber, dass auch Frauen und Männer unter 30 Jahren kandidieren wollen.

FDP

Nicht im Gemeinderat vertreten ist bislang die FDP. Das soll sich künftig ändern, finden die Verantwortlichen der Partei. Die Suche nach passenden Kandidaten hat jedenfalls vor einigen Wochen begonnen, erklärt Daniel Gallasch, der für die Partei bereits im Ravensburger Kreistag sitzt.

Was wir schon sicher sagen können ist, dass es insgesamt eine recht junge Liste werden wird, die Personen unterschiedlicher Herkunft, Berufe und Alter umfassen wird. Daniel Gallasch

AfD

Noch offen ist derzeit, ob auch die AfD mit einer Kandidatenliste in Leutkirch auftreten wird. Auf Anfrage erklären Carmen Haug, Isolde Lutz, Hans-Peter Baur, Christof Baur und Otto Burth als Vorstandsmitglieder des Kreisverbandes Ravensburg:

Als eine der demokratischen Parteien, mit Umfrageergebnissen mit mittlerweile über 20 Prozent, werden wir selbstverständlich im Kreis Ravensburg kommunal antreten. AfD-Kreisverband

Die vorläufigen Listen hätten im geplanten Umfang besetzt werden können. In welchen Kommunen die AfD konkret antreten will, werde „zeitgleich mit den Kandidaten nach der Aufstellungsversammlung veröffentlicht“.