Frau wird Geldbeutel aus Einkaufswagen gestohlen

Leutkirch / Lesedauer: 1 min

Die Polizei bittet Zeugen, sich zu meldn. (Foto: Friso Gentsch / dpa )

Während des Einkaufs in einem Discounter in der Bahnhofstraße in Leutkirch ist am Freitag einer 65–jährigen Kundin durch bislang unbekannte Täter ihr Geldbeutel gestohlen worden. Das berichtet die Polizei.

Veröffentlicht: 15.07.2023, 16:45 Von: sz