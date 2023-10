Förderverein Kirchenmusik St. Martin feiert zehnjähriges Bestehen

Mit betörender Schönheit und rauschhaften Klangwelten hat das Jubiläumskonzert anlässlich zehn Jahre Förderverein Kirchenmusik St. Martin Leutkirch sein Publikum in seinen Bann gezogen. Aufgeführt am Sonntagabend in der voll besetzten St. Martinskirche unter der Gesamtleitung von Kirchenmusikdirektor Franz Günthner.

Auf dem Programm stand das zweiteilige Werk „The Peacemakers“ des britischen Komponisten Karl Jenkins als generationenübergreifendes Großprojekt mit über 120 Mitwirkenden. Darunter auch der Schriftsteller Imre Török als Sprecher mit sehr eindringlichen Worten zum Thema Friedensstiftung.

Frieden ist zerbrechlich

Wie zerbrechlich der Frieden auf unserer Welt sei und das ganz besonders in diesen Tagen, schickte Pfarrer Karl Erzberger dem Konzertabend voraus. Er wünschte allen eine erfüllte Zeit mit viel Zuversicht und Hoffnung auf mehr Frieden. Beeinflussen lassen solle sich jede und jeder von der beeindruckenden Musik und hören, was die Friedensstifter zu sagen haben. Diese hatten sich bereits im Chor und zu dessen Seiten platziert ‐ die Kantorei St. Martin und der Jugendchor St. Martin, das Ensemble Vocal und das Percussionsensemble unter der Leitung von Claus Furchtner, die Brassband Oberschwaben-Allgäu und die Streicher der Kammerphilharmonie Bodensee-Oberschwaben.

Bevor der erste Teil ansetzte, ergriff Imre Török das Wort, um in sehr eindringlichen Worten an das Gebot des Friedens zu mahnen. In uns Menschen liege eine große Freiheit, die Schöpfung der Friedensmelodie wahrzunehmen und uns für den Frieden einzusetzen. So hob das Werk mit einem bewegenden, beinah schwebenden Chorgesang an, die Bergpredigt mit der Zeile „Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen“ zitierend.

„Frieden“ in 21 Sprachen

Übergehend in eine Fanfare, nunmehr mit voller Orchesterbegleitung, die das Wort „Frieden“ in 21 Sprachen anstimmte. 2011 feierte Jenkins´ rund zweistündiges Werk seine Uraufführung. Der 1944 in Südwales geborene Komponist weist eine außerordentliche Biografie auf. Kurz gefasst reicht sie von Jazz, Rock, Pop und groß angelegten Chor- Arrangements bis zur Minimal Music eines Steve Reich. Jenkins gilt als Meister des Klassik-Crossover. Selbst ist er Keyboarder, Oboist und Saxophonist, woher auch entsprechend herausragende Partien in „The Peacemakers“ rühren.

Mit Richard Nolte und Antonia Hanus an den Flöten in dem leichtfüßig und beschwingten, versöhnlich tönenden „I offer you peace“ und mit einem berückenden Violinsolo in der kammermusikalisch geführten Streichersuite „Solitude“ als Schlusssatz des ersten Teils. Jenkins fand den Leitgedanken für sein Werk bei dem persischen Mystiker Rumi aus dem 13. Jahrhundert: „Alle Religionen singen das eine Lied: Möge Frieden mit Dir sein.“ Vertont sind Zitate der großen Friedensstifter wie Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Mutter Teresa, dem Dalai Lama, Martin Luther King und Albert Schweitzer.

Harmonisches Ganzes

Auf die Frage, ob sich seit seiner Friedensmesse „The Armed Man“ zu Beginn des neuen Jahrhunderts etwas geändert habe, verneinte er mit „trauriger Weise nicht viel“. Günthner am Pult zu erleben, wie er diese Vielfalt an Stimmen und Instrumenten zu einem harmonischen Ganzen formte, hatte etwas tief Beeindruckendes. Wellenartig auf- und absteigend bewegte sich die Komposition von eingängig, stellenweise dem Gospel, dann wieder Mönchsgesängen verwandt hin zu donnernd aufwühlenden und rhythmisch hämmernden Marschmelodien.

Dazwischen erklang der in dieser klaren Artikulation sinnlich berührende Sopran von Solistin Gertrud Hiemer-Haslach, bei dem man sich später im zweiten Teil atmosphärisch an die Melodie aus Gustav Mahlers „Das Lied von der Erde“ zu erinnern glaubte. An Török war es dann erneut, in der Sprache der Musik die hübsche Schwester des Friedens zu erklären. Ein gewaltiger Paukenschlag eröffnete den zweiten Teil mit „Fiat pax virtute tua“, wonach die hohen wie unschuldig tönenden Frauenstimmen die Sehnsucht nach Harmonie beschworen.

Alexej Khrushchovs Sopransaxophon und Gitarrist Jakob Veser fügten dem Werk weitere, teils dem Jazz entliehene Facetten hinzu. Wie groß und überwältigend sich dieser Wunsch nach weltweit friedvolleren Zeiten musikalisch gebärdete, offenbarte das opulente Finale ‐ das „Anthem: Peace, thriumphant peace.“ Hierin zeigten sich alle Ensembles in einer großartigen Geschlossenheit und einem Zusammenklang, den das Publikum mit tosendem Applaus und stehenden Ovationen feierte.