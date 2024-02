Fest für Gourmetfreunde im Herbst

Das „Schmecktakel“ - der Leutkircher Street Food Markt findet in diesem Jahr am Wochenende 7./8. September statt. In der Altstadt erwartet die Gäste laut Ankündigung des Veranstalters ein Gaumenschmaus der Extraklasse.

Ein buntes Angebot an modernen Food Trucks und Ständen bietet eine vielfältige Auswahl an frisch zubereiteten Speisen aus aller Welt. Von herzhaften Klassikern bis hin zu exotischen Köstlichkeiten ist alles Kulinarische vertreten, ergänzt um Drinks, Kaffeespezialitäten und Cocktails sowie allerlei Spezialitäten für Naschkatzen.

Darüber hinaus wird beim „Schmecktakel“ ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm für die ganze Familie geboten. Handgemachte Musik, Straßenkünstler, Shows und vieles mehr erwartet die Besucherinnen und Besucher der Altstadt an diesem Wochenende.

„Wir stecken mitten in den Planungen und werden ein tolles Programm auf die Beine stellen“, sagte Jacqueline Zenker von der Stadt Leutkirch. „Wir sind uns sicher, dass sowohl musikalisch als auch kulinarisch für jeden etwas dabei sein wird“, ergänzt Angelina Bäcker von der Eventagentur „Festmahl Catering & Event“ aus Legau. Diese organisiert den Street Food Markt gemeinsam mit der Stadt Leutkirch.

Alle weiteren Infos gibt es im Internet unter www.leutkirch.de/streetfood