Traurige Nachricht für Familien: Fesslers Spielkiste, seit 36 Jahren fester Bestandteil des Leutkircher Einzelhandels, schließt noch vor Weihnachten. „Wir gehen mit einem weinenden Auge. Die Zeit war einfach richtig schön“, sagen Relindis und Hans-Joachim Fessler im Gespräch mit Schwäbische.de. Nun ist es für das Ehepaar allerdings an der Zeit, den wohlverdienten Ruhestand anzutreten. Ein Nachfolger ist bislang nicht in Sicht.

Kinder drei verschiedener Generationen waren im beliebten Spielwarengeschäft seit 1987 ein und aus gegangen ‐ zunächst an der Lammgasse, ab 2008 dann an der Marktstraße. Die Spielkiste zur eröffnen sei ihr beider Traum gewesen, erzählen die Leutkircher rückblickend. Denn: „Kinder waren uns immer das Wichtigste.“ Von Anfang an teilten sich die Fesslers die Verantwortung ‐ und auch die Aufgaben. Daran hat sich bis heute nichts geändert.

Der Abschied schmerzt

Und so werden die beiden auch am letzten Öffnungstag im Dezember gemeinsam im Laden stehen. Wann dieser Tag genau sein wird, stehe noch nicht endgültig fest. Das hänge unter anderem davon ab, wie schnell die noch vorhandenen Waren verkauft werden. „Wir werden uns aber noch vor Weihnachten verabschieden“, kündigt die 69-jährige Relindis Fessler an.

Dass das berufliche Ende schmerzt, daraus machen die Geschäftsleute keinen Hehl. Am schwersten sei der Abschied von den Leuten, sagt Hans-Joachim Fessler. Die vielen schönen und wertvollen Kontakte und Begegnungen in der Spielkiste sind es, die dem Ehepaar in besonderer Erinnerung bleiben werden. „Für mich persönlich ist die Rente aber auch ein Abschied von der Jugend“, ergänzt Relindis etwas wehmütig.

Weiter voller Tatendrang

Dennoch blicken beide gespannt auf den neuen Lebensabschnitt. Die Eltern zweier Töchter sind weiterhin voller Tatendrang und wollen sich nicht auf die faule Haut legen. Angebote zur aktiven Freizeitgestaltung gebe es in und um Leutkirch jedenfalls genug.

Auch in ihrem Berufsleben waren es die Fesslers gewohnt, fleißig zu sein. Anders lasse sich ein Spielwarengeschäft auch nicht erfolgreich betreiben. Besonders arbeitsreich waren immer die Monate vor Weihnachten. Nicht selten habe das Paar dann bis nachts durchgearbeitet, um neben den Besuchern der Spielkiste auch die Online-Kunden zufriedenzustellen. „Wir haben sehr viel investiert. Aber es hat uns einfach Spaß gemacht“, versichert Relindis Fessler.

Das „zweite Standbein“

Das Internet habe sich in den vergangenen Jahren zum „zweiten Standbein“ entwickelt. Mehr noch: Die Online-Verkäufe machten zuletzt drei Viertel des Jahresumsatzes aus. „Wir haben vor 20 Jahren gezwungenermaßen mit dem Internet angefangen“, sagt Relindis Fessler. Denn der reine Verkauf über das Geschäft hätte ab Mitte der 2000er-Jahre aus wirtschaftlicher Sicht nicht mehr ausgereicht. Den Online-Handel haben die Leutkircher dann schrittweise immer weiter ausgebaut.

Neben dem Umzug in die Marktstraße, der 2008 aus Platzgründen nötig war, ist auch die Ansiedlung von Center Parcs ein Meilenstein in der Ära von Fesslers Spielkiste. Nach der Öffnung des Ferienparks Ende 2028 sei der Umsatz sprunghaft um rund 30 Prozent angestiegen ‐ zumindest bis zur Corona-Pandemie. „Wäre Center Parcs früher gekommen, hätten wir vielleicht keinen Online-Handel gebraucht“, mutmaßt Relindis Fessler.

Andere Spielkultur

Seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine beobachten die Fesslers zudem, dass das Geld bei den Menschen „nicht mehr so locker sitzt“. Nach Entwicklungen wie der gestiegenen Inflation müssten viele Leutkircher und auch Gäste sparen, um gut über die Runden zu kommen.

Generell habe sich über die Jahrzehnte die Spielkultur „kolossal verändert“. Dabei nehme die Digitalisierung eine wesentliche Rolle ein. Ein Beispiel: Gerne erzählen die Fesslers kopfschüttelnd von einem Kind, das in jüngerer Vergangenheit in einem Bilderbuch nach rechts oder links „wischen“ wollte ‐ wie das etwa bei einem Smartphone oder Tablet der Fall ist. Früher habe es in der Spielkiste auch „viel mehr zur Fachberatung“ gegeben, heutzutage seien solche Empfehlungen eher schwierig, weil viele Kinder „schon fast alles haben“.

Folgen des Online-Handels

Vor allem durch den weiter zunehmenden Online-Handel gebe es in Deutschland immer weniger Spielwarengeschäfte. „Viele Gäste von außerhalb kennen das gar nicht mehr. Die flippen völlig aus, wenn sie hier reinkommen und denken, das ist ein großes Spielzimmer“, erklärt der 72-jährige Hans-Joachim Fessler.

Dieser Trend mit einer sinkenden Zahl an Geschäften vor Ort lasse sich auch „nicht mehr umkehren“, ist sich das Paar sicher. Neben dem boomenden Online-Handel gebe es weitere Aspekte, die die Übernahme eines Spielwarengeschäfts eher unattraktiv mache. Zum einen die hohe Arbeitsbelastung ‐ inklusive Öffnungszeiten am Samstag. Zum anderen müsse zunächst einmal viel Geld investiert werden, um etwa ein gewisses Warenlager aufzubauen.

Wie geht’s mit dem Gebäude weiter?

Dennoch haben die Fesslers die Hoffnung nicht ganz aufgegeben, dass sich doch noch ein Nachfolger finden wird. Wie es mit dem Gebäude weitergeht, steht derzeit noch nicht fest, erklären die Eigentümer Gerda und Manfred Fischer auf Anfrage. Erste Planungen für die Zukunft hätten aber bereits begonnen. Noch bis Februar laufe offiziell der Pachtvertrag mit den Fesslers.

Immerhin: „Es entsteht in Leutkirch kein Vakuum“, meint Relindis Fessler mit Blick auf den Spielwaren-Einzelhandel in der Innenstadt. Denn mit „Spielwaren Zorn“ und der „Spielecke“ gibt es weiterhin zwei Geschäfte aus der Branche.