FDP stellt Gemeinderatsliste für Leutkirch auf

Die Mitglieder der FDP Leutkirch haben ihre Gemeinderatsliste nominiert. Laut Presseinformation der FDP kandidieren: Luis Kistler (Auszubildender zum Verwaltungsfachangestellten), Florin Vlad Moraru (Schüler), Jochim Böttiger (Personalvorstand) und Andreas Schmidt (Geschäftsführer). Alle wurden einstimmig gewählt.

Die Leutkircher Liberalen möchten sich für ein lebendiges Leutkirch einsetzen, so Luis Kistler in der Meldung. „Eine Stadt, die für alle attraktiv ist, in der Menschen gerne leben und ihre Zukunft gestalten.“ Für Florin Moraru ist die Attraktivität für junge Menschen und Familien wichtig. ,,Darüberhinaus freuen wir uns sehr mit einer jungen, engagierten und zukunftsorientierten Liste für den Gemeinderat zu kandidieren“, sagt Luis Kistler abschließend.