FDP möchte Zusammenhalt in der Stadt und Land stärken

Die FDP Leutkirch hat sich vor Kurzem zur Vorbereitung der Kommunalwahl mit einigen Interessierten und bereits feststehenden Kandidateninnen und Kandidaten getroffen. Dabei wurde klar, dass die FDP in Leutkirch mit eigenen Listen für den Gemeinderat und den Kreistag antreten wird. Aktuell ist die Leutkircher FDP mit Daniel Gallasch im Kreistag vertreten.

Luis Kistler betonte, dass alle in Leutkirch engagierten Gruppierungen sich für das Wohl der Stadt einsetzen, wenngleich hier teils unterschiedliche Perspektiven bestehen. Deshalb sei es wichtig, zum Wohle der Stadt über Parteigrenzen hinweg zusammenzuarbeiten. Insgesamt gibt es in Leutkirch viele sehr positive Entwicklungen. Allerdings bestehen auch Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt. Luis Kistler machte deutlich, dass dabei die Attraktivität der Innenstadt ein wichtiges Thema ist: „Die Innenstadt muss belebt und auch als Einkaufsstadt geschützt werden.“ Zudem sei die Attraktivität von Leutkirch für junge Menschen sehr wichtig. Dabei gehe es um Themen wie die Aufenthaltsqualität der Altstadt, das Sicherheitsempfinden, aber auch vielfältige Möglichkeiten in Ausbildung und Arbeit vor Ort. Hinzu kommen viele weitere wichtige Themen.